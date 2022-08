Bagdad Café in esclusiva su IWONDERFULL

Bagdad Café di Percy Adlon è finalmente disponibile su IWONDERFULL, piattaforma streaming di I Wonder Pictures. La pellicola di Adlon è diventata negli anni un vero proprio film cult nel cinema d’autore anni ’80 e questa piacevole novità è la prima di una collezione di classici che sbarcheranno, mese dopo mese, sulla piattaforma

Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Pictures, non ha voluto perdere l’impareggiabile occasione di trasmettere grandi film del passato sulla sua nuova creatura. Ha colto l’occasione acquisendo una carrellata di film che andranno su IWONDERFULL, ma che saranno anche a disposizione dei festival come ad esempio a Venezia, nella selezione di Venezia Classici. Sono stati inoltre annunciati I misteri del giardino di Compton House di Peter Greenaway e Mes Petites Amoureuses di Jean Eustache.

Bagdad Café, la sinossi del film in arrivo su IWONDERFULL

Bagdad Café è la storia di Jasmin, che dopo un litigio con il marito nel corso di una vacanza decide di scendere dall’auto e iniziare una nuova vita. Jasmin arriva al Bagdad Café, incontra l’esuberante Brenda e decide di restare lì. Brenda le offre un lavoro, lei intrattiene la clientela con i suoi giochi di prestigio e la sua umanità. Il Bagdad Café è un posto bellissimo, quasi un quadro onirico fuori dalla realtà, o forse no.

Il film, diretto dal tedesco Percy Adlon e interpretato in maniera straordinaria da Marianne Sägebrecht, è rimasto nella memoria collettiva anche grazie alla colonna sonora “Calling You” di Jevetta Steel, diventata un evergreen come il film.

Percy Adlon e alcune curiosità sul cult movie anni ’80

Come ogni film cult che si rispetti, ci sono alcune chicche poco conosciute, ma che rendono la pellicola ancora più affascinante. Ecco qualche curiosità:

LA LOCATION – Il Bagdad Café è un posto sperduto nel deserto che esiste anche nella vita reale, infatti è un caratteristico ostello e stazione di servizio che si trova lungo la strada che collega Damasco all’oasi di Palmira, pochi chilometri dopo il bivio per il confine con l’Iraq e Bagdad, nel deserto siriano. Il nome del locale e l’ambientazione sono volutamente ispirati al motel nel deserto del Mojave, in California, reso famoso dal film.

L’IDEA – il regista Percy Adlon ha raccontato che l’idea di realizzare questo film è venuta alla moglie durante un viaggio sulla Route 66. Mentre stava guidando nel deserto del Mojave hanno avvistato un fascio di luci nel cielo prodotti da migliaia di specchi posizionati sul terreno. Scattarono delle foto sorseggiando un caffè, e iniziarono così a fantasticate su una storia che coinvolgesse due donne dal carattere opposto: una turista bavarese – Adlon pensò immediatamente a Marianne Sägebrecht, attrice che aveva già diretto, con successo, nel suo precedente film Sugar Baby – e la proprietaria di colore di un locale in mezzo al deserto.

BRENDA – Fin dal’inizio, Adlon aveva pensato a Whoopi Goldberg per il ruolo di Brenda, visto anche l’onda di successo del film Il colore Viola di Steven Spielberg che la vedeva protagonista. Purtroppo la Goldberg rifiutò il ruolo, che è poi andato a CCH Pounder, un’attrice sconosciuta, che però colpì il regista fin dal primo casting. CCH Pounder, oltre che per la memorabile interpretazione di Brenda in Bagdad Café, è famosa soprattutto per i suoi ruoli in serie TV di successo come Miami vice, The X-Files, ER e Law & Order: Special Victims Unit.

COLONNA SONORA – Bagdad Café viene ricordato anche grazie alla sua bellissima colonna sonora, scritta da Bob Telson. Il regista Percy Adlon era avvolto dallo scetticismo poiché poco incline alle theme song, ma non ha impedito a Telson di scrivere una delle canzoni più belle della storia del cinema, Calling you, che nel film è cantata da Jevetta Steele. Il brano è diventato un successo senza tempo, ottenne una candidatura agli Oscar, ed è stato interpretato da artisti del calibro di Tracy Chapman, Jeff Buckley, Céline Dion, Etta James, Scarlett Johansson e anche la nostra italianissima Giorgia.

La definizione ideale di Bagdad Cafè è “feel good movie”, ed è vero, per stare meglio basta andare su IWONDERFULL.it. Per rimanere aggiornati sulle prossime uscite, continuate a seguirci tu tuttoteK!

