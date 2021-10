Back to the outback ritorno alla natura: nuovo film d’animazione dal 10 dicembre su Netflix

B ack to the outback ritorno alla natura, è il nuovo divertente film d’animazione che uscirà presto in esclusiva solo su Netflix

Back to the outback ritorno alla natura, è un film diretto da Clare Knight e Harry Cripps.

Il film Back to the outback ritorno alla natura, narra di alcuni animali esotici, stanchi d’essere chiusi giorno e notte nelle proprie gabbie. E soprattutto sono svigoriti dal fatto che gli umani negli orari di visita li guardino come se fossero dei mostri da tenere in bella vista.

Così un bel giorno alcuni degli animali più pericolosi del continente australiano decidono di fuggire via dallo zoo, per raggiungere l‘Outback, un posto dove possono essere semplicemente loro stessi. Senza essere criticati per le loro, zanne, squame o fauci.

A capo del mini gruppetto c’è Maddie, un serpente molto velenoso con un gran cuore d’oro. Ad assemblare la ciurma, troviamo Thorny Devil Zoe un diavolo spinoso sicuro di sé, Frank un piccolo ragnetto peloso, Nigel uno scorpione al quanto sensibile e con grande sorpresa dei personaggi anche Pretty Boy un koala tanto insopportabile quanto buono.

E così che inizia la fantastica, folle ed incredibile avventura, attraverso l’Australia, per i nostri protagonisti. Che vengono per giunta inseguiti dal guardiano dello zoo Chaz e dal suo temibile mini-me.

Back to the outback ritorno alla natura, debutterà il 10 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Le voci originali sono state prestate da: per Maddie, c’è Isla Fisher, attrice famosissima per aver girato tanti film americani tra cui I love Shopping. Per Thorny Devil Zoe, Miranda Tapsel. Per Frank abbiamo Guy Pearce, noto attore per il ruolo di molteplici film, tra cui Iron Man, il conte di Montecristo ecc, per Nigel abbiamo Angus Imrie e per Pretty Boy troviamo Tim Minchin.

Senza dimenticare la gran voce dell’antagonista Chaz, che presta il famigerato attore: Eric Banadinovic, tra i suoi film più famosi: Troy, l’altra donna del re, Hulk, ecc.

Sicuramente Back to the outback è un film prettamente per bambini, quindi ci si aspetta che il cinema sarà stracolmo da genitori e bambini ma dal grande pubblico ci si può aspettare di tutto. Magari la curiosità spinge a poter acquistare il biglietto o chi è come me, da gran bambinona abbastanza cresciuta lo andrà a vedere sicuramente a prescindere.

