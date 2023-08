Assassinio a Venezia: il poster ufficiale e una nuova clip

È stato diffuso il nuovo poster di Assassinio a Venezia, nei cinema dal 14 settembre, in cui tutto il cast è visibile, nonché una nuovissima clip

Mentre la contesa tra Barbie e Oppenheimer, anche in Italia, si avvicina, iniziamo a spostarci lentamente verso la fine biennale di Venezia che aprirà le porte a numerosissimi film. Subito dopo la fine della Mostra d’arte cinematografica però non ci dimenticheremo della città lagunare, in quanto un grande film hollywoodiano è stato girato proprio tra i suoi canali.

Uscirà infatti al cinema il 14 settembre (facendo prima un passaggio proprio alla Mostra del Cinema di Venezia) il nuovo caso per l’investigatore Hercule Poirot, nato dalla penna di Agatha Christie e impersonato sul grande schermo da Kenneth Branagh. Assassinio a Venezia si presenta in un nuovo poster in cui stavolta vediamo tutti i personaggi della storia, ovvero gli attori del cast: Michelle Yeoh, Tina Fey, Riccardo Scamarcio, Kelly Reilly, Jamie Dorman, Jude Hill, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan ed Emma Laird, oltre naturalmente all’immancabile Kenneth Branagh, anche produttore esecutivo dell’opera. Di seguito vi mostriamo anche una nuovissima featurette della pellicola.

Assassinio a Venezia: trama e trailer del film mostrato dal nuovo poster

Ambientato in una Venezia tra le atmosfere da brivido del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, il film segue Hercule Poirot che è ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo destreggiarsi con un nuovo caso. Con riluttanza, l’investigatore partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti.

La colonna sonora del film sarà composta da Hildur Gudnadóttir, l’acclamata compositrice islandese vincitrice di un premio Oscar, un Golden Globe, un Grammy e un BAFTA per l’apprezzatissimo Joker. L’appuntamento con Assassinio a Venezia è invece al cinema dal 14 settembre 2023.

