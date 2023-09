Argylle – La Superspia: il trailer del film di Matthew Vaughn

Il regista di Kick-Ass e di Kingsman Matthew Vaughn torna con un thriller di spionaggio venato di commedia: ecco trailer italiano ufficiale e la trama di Argylle – La Superspia

Interpretato da Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena e tanti altri, arriverà prossimamente al cinema con Universal Pictures Argylle – La Superspia, che è il nuovo film del regista di Kick-Ass e della serie di Kingsman, l’inglese Matthew Vaughn. Questa è la trama ufficiale di Argylle – La superspia:

Bryce Dallas Howard (Jurassic World) è Elly Conway, autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un’organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un’organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.

Il trailer di Argylle – La superspia

Dalla mente brillante di Matthew Vaughn nasce dunque Argylle, un thriller di spionaggio acuto, che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo insieme a un cast d’eccezione. Oltre ai citati Bryce Dallas Howard e Sam Rockwell, infatti, nel cast del film ci sono nomi notissimi come quelli di Henry Cavill, John Cena, la vincitrice dell’Oscar Ariana DeBose, la superstar del pop Dua Lipa (già vista in Barbie), il vincitore dell’Emmy e candidato all’Oscar Bryan Cranston, la vincitrice dell’Emmy e icona della commedia Catherine O’Hara, Sofia Boutella ed anche il leggendario Samuel L. Jackson. Alfie è interpretato da Chip, che nella vita reale è il gatto della famosissima supermodella Claudia Schiffer, moglie di Vaughn. Argylle è diretto e prodotto da Matthew Vaughn, da una sceneggiatura di Jason Fuchs e ancora è ignota la data d’uscita, che comunque dovrebbe attestarsi nel 2024.

