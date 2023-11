Aquaman e il Regno Perduto, nuovo trailer

È stato condiviso online un nuovo trailer di Aquaman e il Regno Perduto. Si svelano importanti momenti della storia del supereroe DC

A dicembre arriverà nelle sale il secondo capitolo dedicato al Re di Atlantide intrepretato da Jason Momoa. Il nuovo trailer condiviso online di Aquaman e il Regno Perduto regala delle sequenze in cui si vede Arthur in veste di papà, mentre Black Manta decide di vendicarsi a tutti i costi del proprio nemico. Tale situazione costringe Aquaman e tutta la sua famiglia ad entrare in azione. Il villain della storia non si farà alcuno scrupolo ad annientare Aquaman una volta per tutte. Black Manta è, infatti, entrato in possesso di una nuova arma. Black Manta è ora armato del mitico Tridente Nero, in grado di scatenare un’antica forza malevola più temibile che mai. Infatti, Aquaman per riuscire a sconfiggerlo dovrà chiedere aiuto a suo fratello Orm ex Re di Atlantide per siglare un’alleanza alquanto improbabile. I due fratelli metteranno da parte le proprie divergenze di famiglia per proteggere il Regno e salvare il mondo intero.

Aquaman e il Regno Perduto, novità sul personaggio oltre al nuovo trailer

Il protagonista della pellicola, Jason Momoa, ha rivelato in un’intervista che questo secondo capitolo sarà anche l’ultimo dedicato al suo personaggio che completerà così il proprio percorso. Tuttavia, egli ha anche rassicurato i fan che sarà possibile rivederlo all’interno del rinnovato DC Universe delineato da James Gunn e Peter Safran, sostenendo che ci sarà sempre posto per lui in tale Universo. Perciò, sono in molti a pensare che l’attore farà ritorno negli adattamenti dei fumetti con la parte di Lobo.

E voi cosa ne pensate del nuovo trailer di Aquaman e il Regno Perduto? Andrete a vederlo in sala? Fatecelo sapere con un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.