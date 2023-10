Aquaman 2: tutte le scene tagliate da il Regno Perduto

Nuovi dettagli su Aquaman e il regno perduto confermano che sono numerose le scene tagliate dal capitolo 2

Nel sequel protagonista Jason Momoa avrebbe dovuto vedere di nuovo al suo fianco la Mera di Amber Heard. Ma l’attrice, coinvolta nelle note questioni giudiziarie, ha più volte denunciato il suo ruolo ridotto nel secondo capitolo DC, parlando anche di alcune scene rimosse dal montaggio finale. Stando a quanto emerso in un recente report riportato da Variety, pare che sia davvero così. L’attrice non solo ha rischiato di essere quasi licenziata, ma ha dovuto fare a meno di due scene in Aquaman e il regno perduto.

Aquaman e il regno perduto: Amber Heard quasi licenziata e tagliate venti scene dal capitolo 2

Come riportato da Variety, l’attrice avrebbe addirittura rischiato di essere licenziata dal progetto, evitato grazie all’intervento del suo ex Elon Musk. Dopo l’uscita di Aquaman nel 2018, lo studio e Jason Wan avrebbero infatti deciso di escludere l’attrice dal sequel a causa della sua mancanza di chimica con Momoa e inviato una lettera al suo avvocato, Karl Austen, informandolo della decisione. Alla fine lo studio non ha mai premuto il grilletto per licenziare la Heard perché il suo ex fidanzato, Elon Musk, aveva chiesto a uno dei suoi avvocati di inviare una lettera alla Warner Bros. minacciando di dare fuoco agli studios se l’attrice non fosse stata inclusa.

Tutto questo non ha tuttavia impedito il taglio di due scene con Amber Heard protagonista: una scena d’azione con Mera che combatte contro Black Manta e un’altra invece più romantica che punta ad un’interazione sentimentale con Arthur. In precedenza il regista James Wan aveva giustificato il ruolo ridotto di Mera spiegando che questo sequel doveva raccontare più del bromance, e d’altronde è certo che le scene tagliate in generale siano molte di più: si parla di una ventina di sipari, che potrebbero fare parte di una extended cut. Fatto sta che il sospetto che le vicende extra curriculum di Amber Heard abbiano influito è grande.

