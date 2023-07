Aquaman 2: rimosso ufficialmente il cameo di Batman

Ormai ufficiale e confermata la notizia della cancellazione del cameo di Ben Affleck, nei panni del suo Batman, all’interno di Aquaman 2, alias Aquaman e il Regno Perduto: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Una lunga, pedissequa ed estenuante odissea. No, non stiamo parlando del superare queste eterne giornate di caldo asfissiante, ma quella che sta affrontando la DC per portare sul grande schermo Aquaman 2, alias Aquaman e il Regno Perduto (qui trovate la nostra recensione del primo capitolo). Fra cambi di dirigenza, rinvii a causa della pandemia di cui è stato vittima anche The Flash, che è però arrivato al cinema nel mese di giugno, nelle scorse ore è trapelata la notizia, poi ufficializzata, della cancellazione del cameo del Batman di Ben Affleck all’interno della pellicola.

Niente Batman in Aquaman 2

Inizialmente, in realtà, il cameo di Batman in Acquaman 2 prevedeva Michael Keaton, che aveva anche già girato alcune scene per il ruolo. Quando poi il calendario è cambiato, e sembrava che la pellicola dovesse uscire prima, Affleck è stato chiamato per riprendere quel cameo. Una confusione allucinante, dunque, che ha poi portato alla decisione di James Gunn e Peter Safran, rispettivamente regista e produttore che hanno preso in mano l’universo cinematografico DC solo recentemente, di tagliare completamente il cameo.

Ovviamente c’è ancora tempo per cui le cose possono cambiare nuovamente, Aquaman 2 verrà rilasciato solo nel mese di dicembre quindi abbiamo di fronte ancora più di quattro mesi. Quando però la DC ha deciso di mettere a capo Gunn e Safran era in un momento storico in cui registi e produttori cambiavano continuamente visione e tattiche per i loro film, generando nuova confusione. Gunn è stato già molto chiaro sulla sua visione dell’universo DC, che deve essere coeso e i cui personaggi devono essere sempre recitati dagli stessi attori. Una connessione che svincolerà dal solo universo cinematografico per arrivare in altri medium, come quello dei videogiochi e delle serie TV. Vediamo cosa accadrà insomma.

Nel mentre, però, per vedere le scene di Batman in Aquaman 2 dovremo aspettare la versione home video con le scene eliminate o che queste ultime inizino a trapelare in rete. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa scelta qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.