Jl CinemaCon in corso a Las Vegas è stato diffuso il nuovo poster di Aquaman 2 il sequel del film con Jason Momoa

Il CinemaCon di Los Angeles sta rivelando molte interessanti anticipazioni sul mondo del cinema, Sony e Warner Bros. ne stanno infatti approfittando per diffondere esclusive notizie sui loro prossimi progetti. Una di queste riguarda l’Universo DC e suoi prossimi progetti, in particolare Aquaman 2 sequel di Aquaman che vede sempre protagonista Jason Momoa. Una delle notizie a riguardo è la pubblicazione online, proprio durante il festival del nuovo poster del film. Un poster che a livello di immagine non svela nulla in particolare, perchè si intravede solo il protagonista in una bolla d’acqua in mezzo all’oceano, ma in realtà contiene tantissime conferme per i fan, scopriamo insieme quali.

A new poster for ‘AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM’ is revealed at CinemaCon 2023. pic.twitter.com/hhv488ofkW — Alfie’s Movie Hub (@alfiemoviehub) April 23, 2023

Aquaman 2: il nuovo poster al CinemaCon di Las Vegas

Aquaman and the lost Kingdom è il sottotitolo del film, che uscirà nelle sale a dicembre 2023, così proprio come è indicato sul poster online uscito su Twitter. Una notizia non scontata dato gli ultimi grandi cambiamenti che ci sono stati nel mondo cinematico DC dopo l’arrivo di James Gunn e del suo team creativo. Come sappiamo Henry Cavill non è più stato confermato come Superman, producendo non pochi malcontenti tra i fan che l’avevano molto apprezzato in quel ruolo. Stesse sorti anche per il terzo capitolo di Wonder Woman che non è stato confermato, ma ara invece tra i progetti DC. Quindi, la possibilità che saltasse anche il progetto di Aquaman 2 era molto probabile, invece questa notizia conferma la sua produzione e anche la sua data d’uscita al cinema, che pare sia il 20 dicembre, anticipato di qualche giorno rispetto alle ipotesi.

