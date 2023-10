È stata appena presentata la nuova programmazione per bambini di Apple TV+ dei prossimi mesi; scopriamo cosa offrirà la piattaforma a Natale

L’estate si è appena conclusa e, nonostante manchino parecchie settimane all’arrivo del Natale, Apple TV+ non perde tempo, annunciando già da ora la nuova programmazione dedicata ai più piccoli, per l’arrivo delle feste. Si parte proprio da ottobre, mese in cui ovviamente non potranno mancare contenuti dedicati ad Halloween; per proseguire con novembre, dedicato invece alla Festa del Ringraziamento; seguirà dicembre, con gli immancabili programmi incentrati sul Natale, da gustarsi con tutta la famiglia.

Ottobre | Apple TV+: i programmi per i più piccoli, nel periodo di Natale

La line-up presentata parte già dal mese di ottobre, inutile ribadire che qui la ricorrenza di Halloween la farà da padrona, con È la grande zucca, Charlie Brown. Si tratta di uno speciale, disponibile gratuitamente per i non abbonati, per un periodo di tempo limitato, a partire da sabato 21 ottobre, a domenica 22 ottobre. Una storia che ci porterà a vivere un avventura tra le zucche, in compagnia della banda dei Peanuts.

Novembre | Apple TV+: i programmi per i più piccoli, nel periodo di Natale

La programmazione continua nel mese di novembre, con Il Ringraziamento di Charlie Brown. Un altro speciale, gratuito sabato 18 e domenica 19 novembre per i non abbonati. Entreremo nel vivo della festa del Ringraziamento, in compagnia di Piperita Patty, la quale deciderà di invitare tutti ad una festa, per celebrare la festività.

Sempre in questo mese il canale metterà a disposizione anche un altro imperdibile show: Il coniglietto di velluto. Basato sul classico per bambini, scritto da Margery Williams, in cui si racconta la storia di William, un bambino di sette anni, che riceve per Natale un nuovo giocattolo, che gli permetterà di scoprire un mondo di magia. Il coniglietto di velluto sarà disponibile dal 22 novembre.

Dicembre | Apple TV+: i programmi per i più piccoli, nel periodo di Natale

Nel mese preferito di moltissimi bambini, si parte con i nuovi episodi di Rana e Rospo, disponibili dal 1° dicembre. La storia è basata sulla collana di libri di Arnold Lobel,in cui si racconta di due amici, felici di trascorrere insieme le vacanze, fino a che una commissione dell’ultimo minuto porterà Rana fuori città. Riuscirà a tornare dall’amico Rospo in tempo?

Lo stesso giorno approderà in piattaforma anche L’isola delle forme, una serie in stop motion, basata sulla trilogia bestseller di libri illustrati Shapes, di Mac Barnett e Jon Klassen. Apple TV + pubblicherà per l’occasione “The Winter Blues“, uno speciale natalizio in cui si parlerà della tristezza di Quadrato, a causa della stagione fredda e di come Cerchio e Triangolo cercheranno di tirarlo su di morale, organizzando una festa: La notte dello Yeti.

La programmazione natalizia si concluderà con Il Natale di Charlie Brown. Lo speciale sarà gratuito sabato 16 e domenica 17 dicembre. Vedremo Charlie Brown, alle prese con l’organizzazione della recita natalizia della banda. Un’ avventura che lo porterà, insieme al suo gruppo di amici, a scoprire il vero significato del Natale.

Contenuti per i non abbonati

Una delle iniziative più apprezzate dalla piattaforma sarà certamente quella di rendere disponibili alcuni contenuti anche ai non abbonati, per un periodo di tempo limitato. Come abbiamo già detto, si tratta di È la grande zucca, Charlie Brown, disponibile ad ottobre, Il Ringraziamento di Charlie Brown disponibile a novembre e Il Natale di Charlie Brown disponibile invece a dicembre. Per gli abbonati questi contenuti saranno invece sempre disponibili. Continuate a seguire tuttotek.it per le prossime novità e rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti presenti nelle diverse piattaforme.

