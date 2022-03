Antropophagus II: in anteprima il sequel dello splatter del 1980

Antropophagus II, il sequel dello splatter italiano Antropophagus, è in arrivo in anteprima nazionale il 25 marzo a Roma

Sarà aperta al pubblico la presentazione di Antropophagus II, che si terrà venerdì 25 marzo 2022, presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma, in via L’Aquila 66/74. L’evento, che prevede la presenza del regista, del cast e dei produttori, si svolgerà a partire dalle ore 20.30 (nel rispetto delle norme vigenti in materia di Covid-19).

La nuova pellicola è il sequel dello splatter cult Antropophagus, di Joe D’Amato, prodotto nel 1980.

Trama e cast

Antropophagus II racconta di un gruppo di studentesse universitarie che, convinte dalla loro docente, decidono di addentrarsi all’interno di un bunker antiatomico per acquisire informazioni utili per la loro tesi. Il gruppo si accampa nel cuore del bunker, dove le ragazze dovranno rimanere per ventiquattro ore. Durante la notte però, alcune di esse spariscono nel nulla; è l’inizio di un incubo che ben presto le risucchierà in un vortice di pazzia e atrocità.

Il cast è formato da Jessica Pizzi, Monica Carpanese, Giuditta Nicola, Diletta Maria D’ascanio, Valentina Capuano, Chiara De Cristofaro, Alessandra Pellegrino, Shaen Barletta, Lucio Massa e Alberto Buccolini. La pellicola è stata girata in inglese, gli stessi attori si sono poi successivamente doppiati in italiano.

Il film è prodotto da Gianni Paolucci e sceneggiato da Lorenzo De Luca. Alla regia troviamo Dario Germani, già conosciuto per pellicole di stampo thriller e drammatico, come Lettera H (2019) e Ninna Nanna (2017). Gli effetti speciali del trucco sono invece a cura di David Bracci, che in passato ha lavorato anche con Dario Argento.

Le parole del regista di Antropophagus II

Germani ha confessato che Antropophagus II nasce da un’ intuizione di Gianni Paolucci e Franco Gaudenzi, che hanno pensato anche a quale potesse essere il luogo migliore in cui girare.

Il regista ha aggiunto:

Il film è stato messo in piedi in un periodo di piena pandemia, quando, a causa dell’improvvisa chiusura totale, dovuta al Coronavirus, non siamo più potuti partire per le Filippine, dove avremmo dovuto effettuare sopralluoghi finalizzati alle riprese di altri film. Allora Franco e Gianni hanno pensato che l’unico posto in cui si poteva girare qualcosa senza essere contagiati, sarebbe stato un bunker antiatomico. Il bunker di Soratte, nel nostro caso, costruito già ai tempi della Prima Guerra Mondiale e che ha quattordici kilometri di gallerie.

Sul confronto con il vecchio Antropophagus, Germani risponde:

Secondo me la vera forza del primo Antropophagus risiede nella scelta di girare un film horror quasi completamente alla luce del sole, quindi la cosa più sensata da fare per il sequel era allontanarsi dalla storia di quel film, sviluppando il tutto al buio.

Non ci resta che attendere il 25 marzo, per scoprire questa nuova pellicola italiana.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.