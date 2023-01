Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ecco l’ultimo trailer

Nella notte è stato svelato l’ultimo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che introduce anche un nuovo personaggio

Decisamente esplosivo l’ultimo trailer, mostrato nella notte, di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nuovo film dell’MCU in uscita il prossimo 15 febbraio 2023. Un video molto importante, che rivela parecchi dettagli sul terzo film dedicato al supereroe col volto di Paul Rudd. Nelle immagini diffuse dalla Marvel, infatti, oltre ai protagonisti noti ritroviamo Kang, quello che si candida a essere il super-cattivo di questa saga del multiverso che contrassegna le fasi 4,5 e 6 dell’MCU, che abbiamo conosciuto nella serie Loki e soprattutto conosceremo anche MODOK, un villain molto peculiare, che dovrebbe unirsi all’MCU direttamente dal Regno Quantico. Tantissima carne al fuoco in vista, dunque, per un film che si candida a ricoprire un ruolo centrale nel futuro dell’universo Marvel. Dopo una fase 4 non elettrizzante, la 5 dell’MCU dovrebbe portare gli spettatori nel cuore del racconto, verso il compimento della grandiosa saga del multiverso che deve ancora mettere in mostra tutte le sue potenzialità.

L’ultimo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania – Trama e cast del film

Come detto, ritroveremo tanti volti noti in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, molti dei quali visibili anche nel trailer finale rilasciato dalla Marvel. Oltre a Kang e MODOK, ovviamente ci sarà Paul Rudd nei panni di Scott Lang aka Ant-Man, ma ritornano pure Evangeline Lily in quelli di Wasp, Michael Douglas come Hank Pym, Michelle Pfeiffer come Janet van Dyne e Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang, la figlia di Scott, destinata a un ruolo del tutto nuovo e centrale in questo nuovo capitolo di Ant-Man.

Per ciò che concerne la trama, vedremo Scott e tutta la sua famiglia, dalla figlia Cassie all’amata Hope e i genitori di lei, finire intrappolati nel Regno Quantico, dove la madre di Hope è rimasta per anni e anni. Qui, i nostri eroi faranno la conoscenza di Kang il Conquistatore, un nemico del tutto nuovo da affrontare. Proprio per questo motivo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania si candida a essere un punto cruciale per il futuro dell’MCU, perché ci farà conoscere meglio Kang e con tutta probabilità, tramite Scott, introdurrà la nuova minaccia anche al resto del mondo.

Ant-Man al cinema

L’appuntamento va, dunque, al 15 febbraio 2023 con l’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nel frattempo, non perdete nessuna notizia sul mondo Marvel e non solo.

