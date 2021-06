Paul Rudd annuncia l’inizio delle riprese del nuovo film Ant-Man and the Wasp-Quantumania. Il grande ritorno del protagonista Scott Lang, affiancato da Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas

Già nei mesi scorsi qualche piccola anticipazione era giunta dai profili ufficiali delle attrici Michelle Pfeiffer e Evangeline Lilly, entrambe riprese nel corso del duro allenamento per la preparazione del film. Ma finalmente dopo i vari slittamenti e rinvii causati dall’emergenza sanitaria in corso, le varie voci di corridoio hanno preso finalmente forma.

Il nuovo capitolo della saga Ant-Man dal titolo Ant-Man and the Wasp-Quantumania della Marvel Cinematic Universe; è pronto a stupire ancora una volta i fan e gli spettatori più accaniti e appassionati, rimettendo in riga e pronti all’azione nuovi e vecchi protagonisti.

Questo quanto si evince dal particolare video postato sui profili ufficiale di Twitter, da parte dell’attore protagonista Paul Rudd:

IT’S HAPPENING!

Paul Rudd has revealed he is now in London to begin filming for Ant-Man and The Wasp #Quantumania! [Via: Tyreek Hill – Cheetah – on instagram] pic.twitter.com/rH3Ne13EQ3 — Ant-Man News 🐜 (@AntManNews) June 15, 2021

Cosa aspettarci dal nuovo Ant-Man | Ant-Man and the Wasp-Quantumania: iniziate le riprese

L’annuncio ufficiale arrivato tramite messaggio Twitter Paul Rudd non lascia alcun dubbio, riempiendo il cuore di gioia ai fan più accaniti. Con un video dalla durata di soli 11 secondi, girato in una piccola stanza, svela sotto un quasi basso profilo, il futuro e grande ritorno di Scott Lang, seguito dai fedeli compagni di avventura Hank (M.Douglas), Hope (E.Lilly:) e Janet; usciti “provati” dopo gli ultimi eventi di Avengers: Endgame.

Diretto ancora una volta da Peyton Reed, accompagnato da Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione.

Le riprese appena iniziate avranno luogo per tutta l’estate nel Regno Unito, seguendo uno schema e una tecnica molto affine utilizzata in The Mandalorian. Ulteriori dettagli non sono stati rivelati.

Per saperne di più e rimanere sempre aggiornati sul pezzo delle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK!