Annunciato il cast di Argylle, il nuovo film di Matthew Vaughn

È stato annunciato il cast di Argylle, il nuovo film spy di Matthew Vaughn, regista di Kingsman, che darà vita a un vero e proprio franchise di almeno tre capitoli

Mentre tutti aspettano l’uscita del nuovo capitolo della saga Kingsman (in questo caso The King’s Man, il prequel con protagonista Ralph Fiennes), le notizie oggi riguardano un altro film di Matthew Vaughn. Stiamo parlando di Argylle, uno spy movie basato sull’omonimo romanzo di Ellie Conway, che deve ancora essere pubblicato. Il libro parla della cosiddetta “migliore spia del mondo”, che sarà la protagonista di una trilogia cinematografica, in uscita nei prossimi anni. Si tratta di un proseguimento nel genere spy per Vaughn, che non si distacca dunque dal filone a cui appartiene Kingsman.

Il cast stellare di Argylle

La vera notizia riguarda però il cast del film di Matthew Vaughn. Oltre ai già citati Bryan Cranston (Breaking Bad) e Henry Cavill (Justice League), saranno presenti anche Samuel L. Jackson (Avengers saga), John Cena (The Suicide Squad), Sam Rockwell (Moon), Bryce Dallas Howard (Jurassic World) e Catherine O’Hara (Schitt’s Creek). Oltre a questi attori affermati, Argylle conterà anche la partecipazione della cantante Dua Lipa che, oltre a fornire musica originale per il progetto, farà il suo debutto sul grande schermo. Vedremo se questo film manterrà le aspettative date da questo grande cast, composto da attori pluripremiati come Cranston e Rockwell, ma anche delle icone pop come Jackson e Cena.

Il film è prodotto da MARV, la casa di produzione fondata da Matthew Vaughn e Guy Ritchie, già responsabile del successo della saga di Kingsman. Vaughn si è detto entusiasta di questo progetto, dichiarando che “reinventerà il genere spionaggio.” Argylle sarà l’ottavo lungometraggio diretto da Vaughn, che ha debuttato nel 2004 con Pusher, per poi proseguire con Kick-Ass, X-Men – L’inizio, per poi giungere alla saga di Kingsman.

