Anni da cane: una clip dal primo Amazon Original italiano

Anni da cane debutterà su Prime Video il 22 ottobre, mentre tre giorni dopo un’anteprima ospitata da Alice nella Città, che si terrà parallelamente alla Festa del Cinema di Roma, il 19 ottobre del medesimo mese

Il film è diretto da Fabio Mollo, prodotto da Notorious Pictures, racconta la storia di Stella, un’ adolescente, chiusa, introversa, inibita, insicura, cinica e tormentata dalla vita. Stella dopo aver avuto un incidente d’auto dove viene coinvolto anche un cane, si auto convince che i suoi anni siano uguali a quelli dei cani, dove un anno vale sette, e sedici (che è l’età che sta per compiere) nel valgano 112. Per questo motivo Stella stila una lista di tutte le cose da fare prima di morire, tutto ciò si realizza con l’aiuto dei suoi migliori amici: Nina e Giulio. Vivendo al massimo tutte le esperienze della vita, bruciando anche le tappe per paura di non fare tutto in tempo. Ma, l’incontro casuale con Matteo, un ragazzo tanto timido, impacciato e chiuso quasi quanto lei, metterà tutto in discussione, facendo cambiare la visuale delle cose della ragazza.

Anni da cane: il cast e il trailer

Il cast è composto da: Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, (conosciuto per aver preso parte alla serie televisiva di Skam Italia) Luca Vannuccini, Marta Losito (influenzer seguitissima da migliaia di adolescenti, autrice anche di libri adolescenziali), Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formisano e dalla famosissima Sabrina Impacciatore, con la partecipazione anche di Achille Lauro. (Cantautore e rapper italiano).

Qui di seguito il trailer ufficiale: che uscirà in Italia il 22 ottobre, invece in altri 240 Paesi e territori del mondo sarà disponibile dal 26 novembre in poi.

