Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, fuori il trailer!

Animali Fantastci 3: I segreti di Silente, è uscito ufficialmente fuori il trailer completo del film prequel di Harry Potter

È finalmente disponibile il trailer completo italiano di Animali Fantastici 3: I segreti di Silente, l’atteso terzo capitolo della saga-prequel di Harry Potter, firmata da J. K. Rowling. Abbiamo così un assaggio di ciò che ci aspetterà al cinema ad aprile.

Il film sarà nuovamente diretto da David Yates e Mads Mikkelsen sarà il volto dello spietato villain Gellert Grindelwald, al posto del precedente Johnny Depp.

Non indugiamo troppo oltre, di seguito vi inseriamo il trailer da poter gustare prima dell’arrivo del film nelle nostre sale cinematografiche.

La trama di Animali Fantastici 3

La storia, ambientata negli anni Trenta, dovrà dipanare la spinosa matassa intrecciata nei precedenti capitoli: adesso Credence (Ezra Miller) sa di essere Aurelius Silente, perduto fratello di Albus Silente, ma quest’ultimo deve capire come contrastare lo stesso Grindelwald, perché non può alzare un dito verso il crudele mago, a causa di un giuramento siglato anni e anni prima. Nella squadra dei “buoni” militerà ancora Newt Scamander (Eddie Redmayne), questa volta impegnato nello scontro anche in quel di Rio De Janeiro. Il tutto mentre il coinvolgimento dei maghi nella Seconda Guerra Mondiale si fa imminente.

Il cast

Nel cast tornano Katherine Waterston (Tina), Dan Fogler (Jacob Kowalski, a quanto pare “promosso” mago in via del tutto eccezionale!), Alison Sudol (Queenie) e naturalmente Jude Law nei panni di Albus Silente.

Ciò che si può ricavare dal trailer in italiano è che la casa di produzione Warner abbia voluto riportare la saga su un tono un po’ più giocoso, dopo il secondo capitolo che è stato estremamente gotico. In questo modo, la saga prequel di Harry Potter si rifà alla saga madre con alcune scene che hanno un registro decisamente “studentesco”.

Vogliamo ricordare a tutti i lettori che il film Animali Fantastici 3: I segreti di Silente uscirà nelle sale cinematografiche il 13 aprile 2022. Fino ad allora, non ci resta che aspettare e nel frattempo gustarci la piccola preview che mostra il trailer.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.