Finalmente arriva l’attesissimo terzo capitolo di Animali fantastici 3. Intitolato: Animali fantastici 3: i segreti di Silente.

Il film è stato sfortunatamente rimandato per tre anni di seguito, la prima volta perchè la prima stesura che la Rowling aveva scritto non era stata abbastanza sufficientemente buona per essere pubblicata, quindi la scrittrice ha avuto bisogno d’aiuto nella scrittura.

La seconda volta, fu per causa covid-19. Una scena del film doveva essere ripresa nell’America Settentrionale, per la precisione a Rio De Janiero, ma essendo in piena pandemia, la scena fu rimandata.

E la terza volta per un cambio attore. Per la storia che tutti conosciamo, del celebreJhonny Depp, che per motivi inter-personali, ha dovuto abbandonare il set, ed a prendere il suo posto sarà Mads Mikkelsen.

Animali fantastici 3: Cast, data d’uscita e contenuti extra su Grindelwald

Il terzo capitolo dell’avvincente saga di Animali fantastici 3: i segreti di Silente, uscirà in tutte le sale cinematografiche il 13 aprile 2022.

Con protagonista sempre il nostro Newt Scamander (Eddie Redmayne) sempre alla ricerca di nuovi animali fantastici da accudire e portare con sè nella sua magica valigia, che tutti vorremmo avere.

Ma anche gli altri componenti del cast fanno la loro ecclatante parte.

A partire da Ezra Miller conosciuto anche da molti come Flash, nella serie televisiva The Flash, e Justice League, (Dc). Qui Miller vestirà i panni di Credence Barebone, un ragazzo malinconico dai grandi poteri magici, che vive in solitudine, non sapendo quale strada prendere nella sua vita e di soprattutto non sapere mai di chi fidarsi.

E poi ancora, (Katherine Waterston), nei panni di Tina (fidanzata di Newt), sorella di Queenie (Alison Sudol), ed il fantastico e divertentissimo (Dan Fogler) nel ruolo del goffo e simpatico Jacob Kowalski. Ed anche il clamoroso, (Jude Law), in quello di Silente. Un Silente ancora giovane.

Ma il personaggio che preme più di tutti è quello dell’ accattivante, diabolico, e affascinante, antagonista del film. Grindelwald Gellert. Che interessa anche più del film stesso.

Come tutti sanno il ruolo di Grindelwald Gellert era interpretato dal famosissimo, Jhonny Depp, ora sostituito da Mads Mikkelsen, anch’esso un bravissimo attore, che però per i fan, non compensa la bravura dell’altro.

Ma chiaramete Mikkelsen non può essere processato, per errori di terzi, quindi i fan accettano silenziosamente con l’amaro in bocca.

La regia di Animali fantastici 3: i segreti di Silente invece è rimasta la stessa di Animali fantastci e dove trovarli e di Animali fantastici 2: i crimini di Grindelwald. Di David Yates, il copione invece è stato scritto dall’ovvia J.K. Rowling, e da Steve Kloves.

Non sappiamo ancora cosa aspettarci da questo terzo capitolo di saga, ma sicuramente tanti effetti speciali, emozioni, e scene spettacolari, che sicuramente non deluderanno. Io personalmente non sto più nella pelle, ma mi toccherà aspettare ancora un pò di tempo.

