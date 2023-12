Brutte notizie per i fan di Andor: l’uscita della nuova stagione sembra infatti essere stata ritardata. Ecco cosa sappiamo

La seconda stagione di Andor è sicuramente tra le più attese tra le produzioni del nuovo anno. Milioni di fan sono infatti curiosi di sapere come le avventure di Cassian Andor, tratte dell’universo di Star Wars, continueranno con nuove ed avvincenti puntate. Peccato che, per scoprire cosa ha in serbo questa nuova stagione per noi, ci sarà da attendere più di quanto pensassimo. Sembrerebbe infatti che Andor non sia in programma tra le uscite Disney del 2024. Cosa molto strana, almeno a giudicare da quanto annunciato in passato allo Star Wars Celebration, che aveva fissato come data d’uscita della nuova stagione agosto 2024. L’arrivo sarebbe invece fissato, per il momento, per il 2025.

Un mondo che si espande | Andor: ritardo nell’uscita della nuova stagione

Andor è stata una bella scoperta per i fan del mondo di Star Wars, che attraverso questa serie ha avuto modo di espandere ancora di più i suoi confini. Le avventure di Cassian Andor e del suo percorso da ladro a rivoluzionario sono state accolte con entusiasmo dal pubblico di Disney Plus, che ha saputo cavarsela nel mettere le mani su un mondo ancora amatissimo. Questo grazie anche ad un buon cast, a cominciare dal protagonista, Diego Luna e da tutti gli altri personaggi: Kyle Soller, Adria Arjona, Stellan Skarsgård, Fiona Shaw, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Faye Marsay, Varada Sethu e Elizabeth Dulau.

La nuova stagione

Ma cosa sappiamo della seconda stagione di Andor? Qualche dettaglio ci è stato fornito da Tony Gilroy, creatore della serie, che ha voluto puntare l’attenzione su due elementi chiave, delle nuove puntate. Ha infatti confessato:

Il tono sarà sempre lo stesso. Speriamo che sia anche della stessa qualità, della stessa attenzione ai dettagli e di tutte le altre cose a cui le persone si sono abituate. Ma ci sono due cose che sono distintamente diverse. Una è che questa è una serie su Cassian che diventa un rivoluzionario, per questo il suo impegno per la causa non sarà molto in dubbio nei prossimi quattro anni. La seconda differenza è che copriremo quattro anni. Ogni volta che facciamo tre episodi, saltiamo avanti di un anno. L’ultimo anno ci porterà a Rogue [One]. Abbiamo alcune opportunità di narrazione abbastanza interessanti. Sarei curioso di sapere se qualcun altro lo ha già fatto in passato. Non riusciamo a pensare a uno show in cui qualcuno abbia fatto così.

Nonostante l’uscita della seconda stagione sia dunque ancora molto lontana, queste due news sembrano essere davvero importanti per capire il futuro di questo show. Ovviamente prima della sua uscita i tempi saranno ancora lunghi e avremo ancora molto tempo per farci un’idea di cosa ci attende. Continuate a seguire tuttotek.it per eventuali news a riguardo.

