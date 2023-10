American Horror Stories: nuovi episodi in arrivo, ecco il trailer!

American Horror Stories tornerà con nuovi episodi, il trailer anticipa storie raccapriccianti con i titoli dei 4 episodi

Dopo il successo della serie principale con Evan Peters, American Horror Story, che a ogni stagione era dedicata una tematica horror, debutta la serie antologica American Horror Stories, che a differenza della serie principale racconta una storia horror autoconclusiva per ogni episodio. La serie tornerà il 26 ottobre su Hulu in 4 nuovi episodi per festeggiare l’Huluween Event, il trailer ci anticipa i titoli dei primi 4 episodi con delle immagini di ciascun episodio, Daphne, Tapeworm, Organ e Bestie.

American Horror Stories: i nuovi episodi sono terrificanti

Sono stati svelati anche i dettagli dei nuovi episodi della terza stagione di American Horror Stories e le premesse fanno presagire delle storie per niente tranquille. Ecco le sinossi:

Tapeworm racconta la storia di una modella emergente che è disposta a tutto pur di ottenere il successo che desidera e realizzare il suo sogno, non si fermerà davanti a nulla. La puntata è stata scritta da Joe Baken e diretta da Alexis Martin Woodall. Nel cast, oltre alla protagonista star dei reality show Lisa Rinna, troveremo anche Laura Kariuki, Hazel Graye e Rob Yang Bestie vedrà in azione una donna alla ricerca di un amico misterioso conosciuto online dopo la morte di sua madre. Gli attori principali del cast saranno Emma Halleen, Seth Gabel, Jessica Barden, Jeff Hiller e Amrou Al-Kadhi. L’episodio è scritto da Baken e diretto da Max Winkler. Daphne avrà nel suo cast Reid Scott, Annie Hamilton, Allegre Heart e Christopher Fitzgerald, la trama sarà centrata su un’intelligenza artificiale che si lega al suo utilizzatore. La scrittura è affidata a Falchuk e Manny Coto, mentre la direzione a Elegance Bratton. Organ infine mostrerà un appuntamento al buio che non andrà a finire bene. Ad occuparsi della scrittura troviamo Coto e della direzione Petra Collins, con il cast composto da Raul Castillo, Emily Browning, Laila Robins, Havana Rose Liu e Cameron Cowperthwaite.

I nuovi episodi di American Horror Stories quindi ci regaleranno storie da urlo che potremo goderci nella notte più spaventosa dell’anno, che qui in Italia dovrebbero arrivare su Disney+. Rimanete con noi su tuttotek.it per scoprire altre sorprese per questo Halloween. Inoltre, se volete risparmiare sull’abbonamento annuale di Disney+, leggete questo articolo.

