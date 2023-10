American Horror Stories: uscito il teaser-trailer della terza stagione. La serie antologica è pronta per sorprendere di nuovo tutti con quattro nuove storie, giusto in tempo per la notte di Halloween

Il 26 Ottobre, per ora, solo negli Stati Uniti, torna la serie antologica di Ryan Murphy e Brad Falchuk, American Horror Stories, spin-off della ben più nota American Horror Story. Dovrebbe trattarsi della prima parte della terza stagione che mostra le prime immagini in un teaser-trailer pieno di creature inquietanti. Hulu e FX hanno lasciato trapelare molto poco riguardo le storie che andranno a comporre questa nuova terza stagione di American Horror Stories. Il teaser-trailer è davvero la prima sbirciatina che si dà alla stagione.

Non è stato dichiarato nulla neppure per quanto riguarda il cast. L’unico nome che sembra essere confermato per il momento è quello di Lisa Rinna (nota principalmente per il reality The Real Housewives of Beverly Hills) che sarà protagonista di un episodio intitolato Tapeworm. Sono già conosciuti anche i titoli degli altri tre episodi che non lasciano immaginare niente di particolare: Bestie, Daphne e Organ.

American Horror Stories, il teaser-trailer riguarda solo gli USA

Visti gli scioperi che hanno coinvolto anche la WGA e la SAG-AFTRA, che sono i sindacati che negli USA rappresentano sceneggiatori e attori sia di American Horror Stories e sia della serie madre, American Horror Story, le rispettive serie sono tornate in onda o sono in procinto di farlo, con meno episodi di quelli previsti, con i rimanenti rimandati a data da destinarsi. In Italia, entrambe le serie sono disponibili sulla piattaforma streaming Disney+, ma non è ancora annunciata una data d’uscita relativa alle nuove stagioni. E a proposito: se volete approfittare di un’interessante e vantaggiosa offerta sull’abbonamento annuale di Disney+, vi rimandiamo a questo articolo!

E voi siete curiosi di vedere la terza stagione di American Horror Stories? Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

