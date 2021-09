American Horror Stories disponibili da oggi su Disney+

American Horror Stories, spin-off dell’acclamato American Horror Story, arriva domani su Disney+

No, non avete letto sbagliato e no, non abbiamo sbagliato noi a scrivere. American Horror Stories non è American Horror Story, bensì un suo spin-off. Ci troviamo nello stesso universo della serie madre e ognuno dei suoi sette episodi sarà autoconclusivo, dando vita così ad un’imperdibile serie antologica. A differenza di Story, in cui ogni stagione rappresentava un mondo a se stante, in Stories avremo sette storie diverse condensate in un’ora di visione.

American Horror Stories: la trama

In ogni puntata, gli autori hanno esplorato un tema horror e una specifica ambientazione facilmente riconducibile alle atmosfere della popolare serie tv d’origine: la casa infestata, un drive in, un campeggio oscuro tra i boschi e via dicendo. Il tema della serie è “miti e leggende“: zombie, mostri, demoni, fantasmi, tutte le creature e le icone dei film e serie dell’orrore faranno la loro comparsa in uno spin-off piuttosto ambizioso di una delle serie più amate degli ultimi 10 anni.

La serie, originale Star, è creata da Ryan Murphy, lo stesso che ha dato vita ad American Horror Story, insieme al suo fido compagno Brad Falchuck. Murphy ha lavorato, oltre che alla neonata Stories e alla decima stagione di Story, anche alla serie originale Netflix (con cui ha un accordo), The Watcher.

American Horror Stories arriverà nel nostro Paese nella giornata di domani, esclusivamente su Disney+. Non si tratta però del debutto a livello mondiale, in quanto è trasmessa negli Stati Uniti sull’emittente televisiva FX dal 15 luglio.

Come tutte le serie antologiche, il cast conta diversi interpreti, come Matt Bomer, Celia Finkelstein, John Carroll Lynch, Naomi Grossman, Charles Melton, Chad James Buchanan, Billie Lourd, Cody Fern, Dylan McDermott and Jamie Brewer.

Per ingannare l’attesa dell’uscita, guardate qui sotto il trailer della serie.

