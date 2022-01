America Latina: nuovo film dei fratelli D’Innocenzo

America Latina è il nuovo film dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, altamente profondo, inaspettato e improvviso

America Latina è il terzo lungometraggio dei fratelli registi Damiano e Fabio D’Innocenzo, un nuovo film che uscirà spavaldamente nelle sale cinematografiche italiane, giorno 13 Gennaio 2022 , quando il numero di spettaori a livello nazionale cala in picchiata.

Infatti proprio a tal proposito i registi romani, quali i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo hanno commentato dicendo:

I film e gli spettacoli si continuavano a fare anche durante la guerra. Non si può vivere riparati. Il dolore è parte della vita stessa

America Latina non è estattamente una commedia leggera con cui distrarsi da ansie, preoccupazioni e paura, ma anzi le fa venire allo spettatore, perché è un ricercato oggetto filmico davvero angosciante.

E lo spiega bene uno dei fratelli D’Innocenzo, Damiano esordendo così:

Il film America Latina è un thriller, un’indagine antropologico e umano, e ha momenti da film horror, volevamo quasi fare un film muto

America Latina: trama e cast del film

Il film America Latina è ambientato nella pianura pontina tra edifici e dismessi e scheletri natural-industrial. E si presenta con questa villa con piscina e scalone azzurro semi-circolare, spazio isolato apparentemente antincendio al fuoco del mondo circostante e del benessere molto evidente ma poco ostentato del dentista Massimo.

Massimo che è il protagonista della storia, interpretato da Elio Germano, vive attorniato tra le mura domestiche con le soavi, silenziose, incisive e compiacenti, moglie e figlie.

Due figlie, una adolescente interpretata da Sara Ciocca e l’altra appena maggiorenne ruolata da Carlotta Gamba. Entrambe vestite sempre con abiti chiari.

Massimo alterna il suo tempo, tra il lavoro da dentista nel suo studio medico, e a qualche bevuta serale in auto tra vari campi con il suo amico fidato.

Ma un giorno all’improvviso viene attirato da uno strano mugolio che proviene dalla propria grande cantina. E’ come un piagnucolio che si fa sempre più assillante, giorno per giorno sempre più assordante. Ciò lo fa scivolare prima in un brutto turbamento, nei confronti dei familiari, e degli amici. Poi in una concitata insofferenza di smania e follia.

America Latina, è un film altamente imprevedibile, e tangibilmente assiduo, durevole, e costante. Scorre particolare dopo particolare, dettaglio dopo dettaglio, portando lo spettatore in una profondità dell’inconscio proprio del personaggio.

America Latina: quello che annunciano i fratelli D’Innocenzo

Il film è stato realizzato di getto anche senza rinunciare allo studio e alla precisione, mostra una paura archetipica che è dentro di noi a prescindere da ciò che accade o è accaduto. Vita e paura, del resto, sono ogni giorno sottobraccio l’una all’altra. Infine America Latina è un film personale, e per noi un film personale significa un film che dialoga con tutti

I fratelli D’Innocenzo spiegano anche:

il linguaggio cinematografico si muove per immagini e sensazioni, e non necessariamente attraverso il dialogo e le battute, volevamo quasi fare un film muto. Volevamo scarnire la parola. Cerchiamo sempre di essere meticolosi nel decidere cosa mettere dentro il quadro e in che modo. Ogni inquadratura è stata disegnata nei minimi particolari

Inoltre noi di tuttoteK, vi ricordiamo che sono in uscita in libreria il volume che raccoglie le tre sceneggiature dei propri lungometraggi: La terra dell’abbondanza, Favolacce e America latina.

