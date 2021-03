Amazon Prime Video Aprile 2021: tutte le novità nel catalogo

Ci avviciniamo al mese di aprile e come siamo soliti fare vi parliamo delle novità che saranno presenti su Amazon Prime Video dal prossimo mese

Amazon Prime Video ha intenzione di espandere la sua programmazione, inserendo nuove serie tv e film da aprile. Il prossimo mese offrirà infatti al pubblico la possibilità di vedere grandi novità e vecchie perle cinematografiche. Vi vogliamo fare una top 10 speciale che possa funzionare come orientamento per ciò che vedrete:

Top 10 novità di aprile su Amazon Prime Video

10- Le colline hanno gli occhi

Dal 10 aprile sarà disponibile questo horror che è capace di generare una lieve tensione per il pubblico. La storia riguarda una famiglia in viaggio, che si ferma in una stazione di gasolio e scopre sfortunatamente che dietro le colline che fanno da scenario c’è qualcuno in cerca di vendetta.

9- Qualunquemente

Qualunquemente è una commedia italiana con Antonio Albanese, che veste i panni di Cetto La Qualunque. Il film offre diversi spunti satirici e mostra un contesto politico ricco di corruzione e di opportunismo, utilizzando una chiave comica in tutte le sequenze. Sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 15 aprile.

8- Rocco Schiavone – Stagione 4

La quarta stagione della serie televisiva Rocco Schiavone sarà disponibile dall’8 aprile. Il protagonista è un agente che utilizza metodi poco ortodossi per scoprire i colpevoli dei crimini della città ed è interpretato da Marco Giallini.

7- Them

Them è una serie Amazon Original di genere horror. In un contesto caratterizzato dal forte razzismo vedremo l’evolversi delle vite di due famiglie afroamericane in una cittadina popolato da soli bianchi e all’interno di una casa che sembra nascondere inquietanti presenze. Sarà disponibile dal 9 aprile.

6- Il castello di vetro

Il castello di vetro è un film biografico che racconta le memorie di Jeanenette Walls. Partendo dall’infanzia della ragazza, vengono approfonditi tutti i momenti più importanti della sua vita. Nel cast ci sono celebri star quali Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson. Sarà su Amazon Prime Video dal primo aprile.

5- Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite

Questo film poliziesco vede come protagonisti Mel Gibson e Vince Vaughn. Interpretano due agenti che spesso agiscono con eccessiva violenza durante lo svolgimento del loro lavoro e questo loro comportamento causerà delle conseguenze da gestire da parte dei due. È un noir sostenuto da un buon ritmo che si evolve in maniera convincente. Sarà disponibile dal primo aprile.

4- Governance – Il prezzo del potere

In questo dramma italiano vediamo le vicende di un imprenditore che viene accusato di corruzione. Abbattuto da questa accusa e obbligato a lasciare il proprio ruolo, decide di attuare un piano di vendetta che non è sicuramente facile da gestire. Sarà disponibile dal 12 aprile.

3- Senza rimorso di Tom Clancy

Senza rimorso narra gli inizi della carriera del personaggio John Clark, interpretato di Michael B. Jordan. È uno dei personaggi più noti tra quelli creati da Tom Clancy e la storia principale riguarda la vendetta dell’agente speciale che vuole scovare i colpevoli dell’omicidio della sua famiglia. Il film è diretto da Stefano Sollima, che ritorna al lavoro dopo la regia della serie ZeroZeroZero. Sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 30 aprile.

2- Miss Sloane – Giochi di potere

Il titolo spiega molto di questo avvincente film con Jessica Chastain. La protagonista è Elizabeth Sloane, una lobbista abituata a vincere in ogni circostanza. Sulla sua strada si sovrappone un’importante lobby delle armi e lo scontro che si genera costerà molto ad entrambe le parti. Sarà disponibile dal 7 aprile.

1- Django Unchained

La novità più interessante proposta da Amazon Prime Video per il prossimo aprile è uno dei film più amati di Quentin Tarantino. Django Unchained è la storia di un ex schiavo che, divenuto libero, progetta con il suo fedele socio un modo per liberare dalla schiavitù la sua amata. Il film contiene dialoghi interessanti e la storia si evolve con un ritmo frenetico e piacevole all’occhio del pubblico. Sarà disponibile dal primo aprile.

Le altre novità di aprile

Questo non è tutto! Infatti ci sono ulteriori uscite che vi riepiloghiamo qui:

Serie tv originali ed in esclusiva

01 aprile: Lol chi ride è fuori

09 aprile: Them

19 aprile: Before Pintus

Film originali ed in esclusiva

12 aprile: Governance – Il prezzo del potere

15 aprile: Cosmic Sin

22 aprile: Alice e Peter

30 aprile: Senza Rimorso di Tom Clancy

Film non originali

1 aprile: Ti presento Sofia

1 aprile: Django Unchained

1 aprile: Il tassinaro

1 aprile: Robocop

1 aprile: Robocop 2

1 aprile: Robocop 3

1 aprile: Io e Caterina

1 aprile: Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite

1 aprile: Il castello di vetro

1 aprile: Cruise

1 aprile: Stake Land II

3 aprile: Fast & Furious: Hobbs & Shaw

5 aprile: Godzilla

7 aprile: Miss Sloane – Giochi di potere

10 aprile: Le colline hanno gli occhi

12 aprile: Zelig – Italian Stand Up

15 aprile: Notte Prima degli Esami – Oggi

15 aprile: Qualunquemente

15 aprile: Sword of God – L’ultima crociata

15 aprile: River Runs Red

19 aprile: Double Dragon

19 aprile: Pintus @Forum

19 aprile: Pintus @Arena

19 aprile: Pintus @Ostia Antica

23 aprile: Abigail

23 aprile: Adeline – L’eterna giovinezza

28 aprile: Shadows

30 aprile: Se son Rose

Serie tv non originali

1 aprile: Conan il ragazzo del futuro

1 aprile: Zak Storm – stagione 1

12 aprile: Zelig Time – stagione 2

8 aprile: Rocco Schiavone – stagione 4

26 aprile: Bleach

28 aprile: Leonardo

La scelta è dunque ampia e personalizzabile a seconda dei singoli gusti! Voi cosa guarderete? Fatecelo sapere sulla nostra pagina!