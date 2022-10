Amanda, in arrivo film con Benedetta Porcaroli e Galatea Bellugi

Sresce l’attesa per Amanda: la pellicola con protagoniste Benedetta Porcaroli e Galatea Bellugi è in arrivo nei cinema

Manca sempre meno ormai all’arrivo nelle sale cinematografiche di Amanda, prima opera della giovane regista Carolina Cavalli, presentata in occasione della settantanovesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e della quarantasettesima del Toronto International Film Festival. Già la partecipazione a questi due importantissimi festival è stata un record per Amanda, che il 13 ottobre farà il suo esordio nei cinema. Un appuntamento da non perdere con uno dei film più attesi di questa ultima parte di 2022

Amanda: trama e cast del film

La pellicola vede la partecipazione di Benedetta Porcaroli, volto della serie di Netflix Baby e di La scuola cattolica. Al suo fianco Galatea Bellugi, il cantante Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni e la straordinaria Giovanna Mezzogiorno. Cast ricco per la pellicola che ruota intorno alla figura di Amanda, una ragazza di 24 anni che, da quando ha memoria, non ha mai avuto amici e desidera ardentemente avere qualcuno al suo fianco. Un giorno scopre che da neonata passava molto tempo insieme a Rebecca e allora prova in ogni modo a convincerla che sono ancora migliore amiche.

Prodotto da Elsinore Film e distribuito da I Wonder Pictures, il film arriva nelle sale a partire dal 13 ottobre e sarà accompagnato da un ricco tour promozionale, con la regista Carolina Cavalli e la protagonista Benedetta Porcaroli che gireranno le sale per incontrare gli spettatori, accompagnate di volta in volta da diversi membri del cast. Si parte da Roma con due proiezioni al cinema Troisi giovedì 13 ottobre, poi sarà il turno di Bologna il 14 ottobre al Pop up cinema medica, di Milano il 15 all’Anteo Palazzo del cinema e alla cineteca Arlecchino e infine ultimo appuntamento a Torino domenica 16 ottobre al cinema Fratelli Marx.

