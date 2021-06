Altrimenti ci arrabbiamo avrà un remake con Christian De Sica

Altrimenti ci arrabbiamo avrà un remake: il cult con Bud Spencer e Terence Hill sarà proposto in una nuova versione con Alessandro Roja ed Edoardo Pesce nei panni dei protagonisti, mentre Christian De Sica avrà il ruolo del cattivo

La moda dei remake, come sappiamo, nel cinema odierno spopola ma è altresì vero che esiste da tantissimo tempo e forse non è tanto vittima di una scarsa creatività quanto del sapore nostalgico. Il film del 1974 è stato un grandissimo successo di pubblico ed ha incassato quelli che oggi sarebbero 30 milioni di euro. Una cifra per il nostro botteghino impensabile che può essere raggiunta solo da Zalone e pochissimi blockbuster. Le ragione economiche e il sentimento della nostalgia sicuramente sono presenti ma il risultato della riuscita è davvero incerto.

Altrimenti ci arrabbiamo: il progetto con Christian De Sica

A confermare la realizzazione del film, di cui partiranno le riprese tra pochi giorni, è stato Christian De Sica. Durante la partecipazione al programma televisivo Da Noi… A Ruota Libera l’attore ha fatto sapere che Altrimenti ci arrabbiamo si farà e lui interpreterà il ruolo del cattivo. A vestire i panni dei protagonisti invece saranno Alessandro Roja ed Edoardo Pesce, due attori sempre più impegnati nel cinema italiano. Pensando alla coppia storica Spencer/Hill, il ruolo del primo sarà impersonato da Pesce mentre Hill farà spazio al nuovo interprete Alessandro Roja.

Se non vi ricordate la trama è presto detta. Altrimenti ci arrabbiamo del 1974 racconta di una coppia di amici continuamente in competizione, rispettivamente un meccanico ed un camionista appassionati di corse automobilistiche. Ben e Kid, i protagonisti, si vendicano di un delinquente che tramite i suoi sgherri ha distrutto la loro nuova Dune Buggy. Dietro l’accaduto si cela però un complotto più grande e spetterà ai protagonisti svelarlo e risolverlo. Questa era il soggetto del celebre film mentre ancora non sappiamo quali novità narrative presenterà questo remake.