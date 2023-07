Con un post su Instagram, Fede Alvarez ha annunciato la fine delle riprese del nuovo film Alien, scopriamo trama, cast e data d’uscita

Finalmente possiamo annunciarvi che, dopo quattro mesi di intenso lavoro, le riprese del nuovo film Alien, diretto dal regista Fede Alvarez, sono ufficialmente concluse. È stato proprio Alvarez, con un post su Instagram a svelare al mondo che il lavoro sul set, del suo nuovo progetto, sono terminati. Ma cosa sappiamo sulla nuovissima pellicola, in uscita il prossimo anno? Continuate a leggere per scoprirlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fede Alvarez (@iamfedealvarez)

Trama e cast | Alien: riprese finite! Ecco la data d’uscita

“È ora di un sigaro celebrativo. Abbiamo finito!”. Così Fede Alvarez festeggia la fine delle riprese, svoltesi tra marzo e luglio, a Budapest. Il regista, che si è occupato anche della scrittura (insieme a Rodo Sayagues) e della produzione, è stato affiancato dalla Scott Free, di Ridley Scott, nella produzione esecutiva. Il cast sarà invece composto da Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn, Isabela Merced e Aileen Wu.

Ma di cosa parlerà la trama di questo nuovo film? Non si sa molto in merito, se non che avrà per protagonisti un gruppo di giovani alle prese con un mondo, lontano e sconosciuto, che li porterà al cospetto di nuove e minacciose forme di vita. Sembrerebbe inoltre che questa nuova pellicola non avrà un collegamento con i capitoli precedenti della saga, ma che procederà in maniera indipendente. Non scoraggiatevi da questa notizia; sembrerebbe infatti che la 20th Century Studios, produttrice del film, sia rimasta affascinata dal progetto.

La data d’uscita

Anche se le riprese si sono appena concluse, possiamo già aggiornarvi sulla data d’uscita. Alien sarà infatti disponibile dal 16 agosto 2024. Inoltre, al contrario di quanto era stato deciso inizialmente, il film non sarà reso disponibile solo in streaming, più precisamente sulla piattaforma di Disney Plus, ma arriverà anche al cinema. Un’ottima notizia, sia per chi ama gustarsi le pellicole in sala, sia per le sale cinematografiche, che mai come in questo periodo stanno risentendo della presenza, sempre più opprimente, dello streaming.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.