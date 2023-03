Alien: iniziano le riprese del nuovo film diretto da Fede Álvarez

La data ufficiale di inizio riprese sul prossimo nuovo film Alien. Il ritorno della creatura più terrificante dell’universo fantascientifico, nel nono capitolo scritto e diretto da Fede Álvarez; con protagonista Cailee Spaeny. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere

Inizieranno il prossimo 9 marzo, a Budapest, le riprese del nuovo film Alien. Progetto cinematografico nato dalla brillante mente del regista, Ridley Scott nel lontano 1978; vede finalmente sul grande schermo il ritorno di una delle creature più terrificanti dell’universo fantascientifico.

Questa volta il nono capitolo, sarà scritto e diretto dal regista uruguaiano Fede Álvarez (già conosciuto per la regia del remake Evil Dead, nel 2013); affiancato da un un cast giovanissimo tra cui, Cailee Spaeny (prima protagonista a essere stata annunciata) assieme a David Jonsson; Archie Renaux; Isabela Merced; Spike Fearn e Aileen Wu.

Alien: trama e dettagli sul prossimo film

Dopo anni di incertezze sul futuro del prossimo capitolo tratto della saga creata da Ridley Scott; il nono film è ufficialmente in lavorazione. Solo recentemente, la casa di produzione 20th Century Studios; aveva comunicato in esclusiva qualche dettaglio in più sulla possibile trama (al momento ancora ignota):

Il film seguirà le vicende di un gruppo di giovani in un mondo lontano i quali si troveranno a confrontarsi con la forma di vita più terrificante dell’universo

Secondo quanto rivelato da fonti esterne, il nuovo capitolo diretto da Fede Álvarez, seguirà una linea narrativa indipendente rispetto i lungometraggi precedenti. Ulteriori dettagli sulla possibile data d’uscita o la trama, non sono stati rivelati ancora. Il film oltre ad essere prodotto dalla 20th Century Studios, è co-prodotto a livello esecutivo dalla Scott Free di Ridley Scott, affiancato da Michael Pruss, Brent O’Connor, Elizabeth Cantillon e Tom Moran.

