L‘annuncio è arrivato direttamente da Netflix. Dopo mesi di silenzio, la serie giapponese Alice in Borderland avrà una terza stagione

Sono stati lunghi mesi d’assenza per la serie, ma oggi torniamo finalmente a parlare di Alice in Borderland. Dopo una seconda stagione conclusasi nel rispetto del manga originale (qui la nostra recensione), in molti avevano inizialmente ipotizzato l’arrivo di una terza stagione. Gli animi si erano poi spenti, visto il silenzio di Netflix. Ora, a distanza di quasi dieci mesi, possiamo riaccendere l’entusiasmo, perché Alice in Borderland avrà una continuazione. Scopriamo tutti i dettagli.

In arrivo nuove puntate | Alice in Borderland: in arrivo una terza stagione

È stata Minyoung Kim, vicepresidente dei contenuti di Netflix, ad annunciare l’arrivo della terza stagione della serie TV giapponese, tratta dal manga di Haro Aso. Gli indizi di una possibile continuazione erano presenti proprio nell’ultima puntata della seconda stagione, quando aveva fatto la sua comparsa una nuova carta da gioco, mai apparsa prima: il jolly. Alcuni si sono già detti scettici sul proseguo della serie, vista la degna conclusione mostrata, altri invece non vedono l’ora di scoprire come le avventure dei nostri amati personaggi proseguiranno, probabilmente senza l’ausilio di una storia già scritta dal mangaka.

L’ annuncio del rinnovo è stato dato durante la conferenza APOS sull’industria dell’intrattenimento e dei media a Bali, in Indonesia. Vista la politica della piattaforma appare chiaro che la nuova stagione sia dovuta all’incredibile successo che Alice in Borderland ha ottenuto sia nel Paese natale, sia all’estero, Italia compresa. La serie è infatti entrata nella Top 10 di Netflix in oltre 90 Paesi, arrivando al primo posto in 17 di essi.

La trama

Attualmente la terza stagione non ha ancora una data d’uscita e non si sa nulla della nuova trama, ma possiamo ipotizzare il ritorno di Kento Yamazaki nei panni di Arisu, la cui avventura, dopo essere stato imprigionato con alcuni suoi amici, in un mondo alternativo, continuerà. Al suo fianco troveremo probabilmente Tao Tsuchiya, alias Usagi, che ha già annunciato il ritorno della serie Netflix sui social. Per ora non sappiamo dirvi altro, ma continuate a seguire tuttotek.it, per scoprire tutte le news a riguardo.

