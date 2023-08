Ahsoka è la nuova serie Disney Plus che sarà disponibile sulla piattaforma dal 23 agosto con protagonista Rosario Dawson: il nuovo teaser trailer rivela un grande ritorno!

Disney Plus è pronta a rendere disponibile on demand una nuova serie dell’universo di Star Wars si tratta di Ahsoka con protagonista Rosario Dawson. La serie sarà disponibile dal 23 agosto ed è ambientata dopo la caduta dell’Impero con protagonista l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano che abbiamo già visto nella seconda stagione di The Mandalorian. Manca ormai poco all’uscita di questa serie e per l’occasione Disney Plus ha rilasciato un nuovo teaser trailer dove possiamo vedere un grande ritorno.

Ahsoka: il teaser trailer della nuova serie Disney Plus

Nel nuovo teaser trailer possiamo vedere il ritorno di Anakin Skywalker interpretato da Hayden Christensen, di cui Ahsoka era allieva. Ahsoka infatti si è unita a Luke Skywalker e Grogu e in questa nuova serie sta indagando su una nuova minaccia nascente. Un teaser trailer sicuramente molto accattivante visto questo grande ritorno che aumenta la curiosità nel vedere questa nuova serie. Tra gli altri personaggi coinvolti vediamo anche Natasha Liu Bordizzo come Sabine Wren e Mary Elizabeth Winstead come Hera Syndulla, Ray Stevenson nei panni di Baylan Skoll, Ivanna Sakhno come Shin Hati. Si aggiungono Diana Lee Inosanto che interpreta Morgan Elsbeth, David Tennant che interpreta Huyang, Lars Mikkelsen nei panni del Grand’ammiraglio Thrawn ed Eman Esfandi nei panni di Ezra Bridger.

Il personaggio di Ahsoka lo abbiamo anche già visto nelle serie animate Clone Wars e Rebels ora ha uno spazio tutto suo e quindi non vediamo l’ora di vedere il risultato. E voi vedrete la nuova serie su Disney Plus? Per tutti gli aggiornamenti di cinema e serie TV e su approfondimenti su questa nuova serie dell’universo Star Wars continuate a seguire noi di tuttotek.it.

