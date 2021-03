AFIC: I luoghi dei festival, domani

L’associazione AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) organizza un incontro virtuale legata alla trasformazione attuale dei festival cinematografici italiana. L’appuntamento è previsto per sabato 27 marzo. La breve presentazione di seguito

L’anno dei festival virtuali. A un anno dall’inizio emergenza Covid-19, l’associazione AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) organizza l’ incontro virtuale I Luoghi del Festival, domani, affrontando l’esperienza online dei festival di cinema italiani.

Realizzato grazie al contributo della DGCA (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) del MiC (Ministero della Cultura) e con la collaborazione con Atlantica Digital Spa. L’appuntamento previsto per sabato 27 marzo alle ore 9.30 si svolgerà in live streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione. Per l’occasione prenderanno parte professionisti e ospiti illustri del settore.

Nel programma è previsto un’intensa full immersion visibile in streaming, seduti comodamente da casa. L’introduzione sarà a cura di Chiara Valenti Omero, Presidenti AFIC. Verranno mostrate in maniera analitica le tematiche principali dell’evento, muovendosi su un doppio binario di confronto e scontro.

Federico Pommier Vincelli (coordinatore del gruppo di lavoro AFIC) presenterà i risultati del questionario Piattaforma Festival il futuro degli eventi di cinema. Un interessante visione sull’uso intelligente dei social come fonte di divulgazione e conoscenza consapevole.

Giuseppe D’Antonio sarà il moderatore di quattro interventi relativi alla realtà festivaliera italiana, tra cui l’analisi della gestione dei diritti online e gli investitori.

Nuovi e vecchi scenari coordinato da Laura Delli Colli (Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani), toccando più a fondo la differenza generazionale dei festival e le differenti pratiche da attuare.

La conclusione verterà esclusivamente su un ampio dibattito riguardo la prospettiva dei festival e la cultura post pandemica. Seguirà un Q&A finale riservato ai partecipanti, agli speaker e ai gruppi di lavoro. La fine dell’incontro è prevista per le ore 13.30.

