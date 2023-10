Una grande professionista del mondo del cinema ci ha lasciati a 91 anni, si tratta di Piper Laurie. Ricordiamo i suoi lavori più celebri

Si è spenta sabato 14 ottobre Piper Laurie, l’attrice novantunenne, originaria di Detroit, dove è nata con il nome di Rosetta Jacobs. Durante la sua lunga carriera, è riuscita a collezione grandi successi, tra cui tre candidature ai premi Oscar, oltre alla vittoria di un Golden Globe e di un Premio Emmy. Ricordiamola ripercorrendo le tappe più salienti della sua carriera.

Una lunga carriera | Addio a Piper Laurie, l’ indimenticabile Carrie, di Twin Peaks

Di origini ebree, polacche e russe, Piper Laurie nacque a Detroit nel 1932, ma fu in California che iniziò ad avvicinarsi al mondo del cinema. La sua carriera inizia infatti nel 1950, dove prende parte, da protagonista, alla commedia Amo Luisa disperatamente, di Alexander Hall, al fianco di Ronald Reagan. Le prime esperienze le permisero sin da subito di lavorare al fianco di grandi personalità del cinema. Tra questi Paul Newman e Mel Gibson. Proprio accanto a Newman, nel film Lo spaccone (1961) ottenne la sua prima candidatura all’Oscar, nei panni di Sarah Packard. La seconda gli arrivò invece dopo l’interpretazione della fondamentalista cristiana Margaret White, nel film horror Carrie – Lo sguardo di Satana (1976). Fu poi la pellicola Figli di un dio minore (1986) ha permettere all’attrice di essere candidata nuovamente all’Oscar, per la terza volta.

Ma non è tutto, perché la carriera di Piper Laurie fu costellata di altri grandi successi, fra cui La promessa (1986) con cui riuscì a vincere un Emmy Award e I segreti di Twin Peaks (1991) con cui si aggiudicò un Golden Globe. Non possiamo poi non citare la collaborazione dell’attrice con il Maestro del brivido, Dario Argento, recitando del film Trauma (1993) da lui diretto.

La morte

Le ultime apparizioni ufficiali dell’attrice risalgono al 2018, quando prese parte a Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, e ad una puntata della serie MacGyver. A diffondere la triste notizia della morte, è stata la manager dell’attrice, Marion Rosenberg, che ha voluto ricordare Laurie come “una delle attrici più straordinarie e versatili dei suoi tempi, una mente brillante e creativa e un essere umano meraviglioso“.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.