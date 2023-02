Addio a Dario Penne, storico doppiatore di Anthony Hopkins e Michael Caine

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Dario Penne. Grande attore e artista; nonché storico doppiatore di Anthony Hopkins e Michael Caine

Il mondo del doppiaggio si stringe attorno al dolore per la perdita del grande doppiatore e artista, Dario Penne. Il triste annuncio è giunto sui social dai fedeli colleghi e amici, solo a qualche giorno prima del compimento dell’84° compleanno.

Grande attore di cinema, teatro e televisione; Dario Penne viene ricordato da intere generazioni grazie alla sua iconica e intensa voce, soprattutto per il legame a importanti nomi e star nel mondo del cinema e delle serie tv. Da Anthony Hopkins a Michael Caine; fino all’interpretazione straordinaria di Bender, carattere della sitcom animata Futurama.

Addio a Dario Penne: la vita di un grande artista e doppiatore

Nato a Trieste il 17 febbraio del 1938; Dario Penne mosse i suoi primi passi nel mondo della prosa radiofonica; per poi proseguire la lunga carriera artistica a teatro (a fianco di Strehler) e infine nel mondo del doppiaggio verso gli inizi degli anni settanta.

Divenuto noto per la prima volta negli anni ’90 per aver prestato la voce ad Anthony Hopkins nel film Ore disperate (per poi proseguire fino al recente The Father); D.Penne ha saputo contraddistinguersi fin da subito per la sua versatilità e grande capacità carismatica; in grado di adattare e personalizzare ogni personaggio ed esigenza a lui presentata.

Indimenticabile il legame con l’attore Michael Caine (nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan) e Tommy Lee Jones (nella saga Men in Black). Nella lunga lista non possiamo non citare anche alcuni ruoli precedenti e bizzarri; come per l’attore Christopher Lloyd interprete dell’eccentrico scienziato Doc Brown, di Ritorno al futuro; e la performance multicolore del perfido Giudice Morton in Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Restando in tema di animazioni e interpretazioni bizzarre e colorate, Dario Penne è stato la perfetta voce italiana del robot Bender nel cult sitcom Futurama di Matt Groening.

Solo nel 2010 aveva vinto il premio per il miglior non-protagonista al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio (per Shutter Island, nel quale prestava la voce a Ben Kingsley), mentre nel 2019 ricevette il premio alla carriera al Festival Nazionale del Doppiaggio Voci nell’Ombra.

