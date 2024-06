Acid: il trailer del film eco-thriller francese

Il clima sta cambiando e sta portando a delle grandi catastrofi naturali, questo viene messo ancora più in chiaro nel trailer di Acid, un eco-thriller francese e seconda opera di un neo regista francese

Dopo il successo del film di Netflix Lo sciame del 2021, il regista francese Just Philippot torna al lavoro con il suo secondo film: Acid, che si mostra nel primo trailer ufficiale. Al giorno d’oggi, le tematiche principali nei film sono sempre le catastrofi naturali e i disastri ambientali e questo film non è da meno. Dopo aver ottenuto successo con il suo primo film, a nostro avviso uno dei migliori film su Netflix, Just Philippot torna a parlare di queste tematiche proprio con questo nuovo film. Acid è stato presentato fuori concorso alla 74° edizione del Festival di Cannes e candidato a Miglior Film al Festival di Stiges. Acid arriverà presto anche nelle sale italiane, precisamente il 4 luglio 2024, distribuito da Notorious Pictures.

Acid, nel trailer una famiglia affronta una pioggia acida

Il film è un eco-thriller che vi terrà col fiato sospeso dall’inizio alla fine, confermando così Just Philippot come uno dei migliori registi francesi di questo genere. Inizialmente il regista aveva raccontato questa storia sotto forma di cortometraggio, vede ancora al centro il cambiamento climatico. La protagonista è una famiglia disfunzionale che si trova ad affrontare un disastro naturale molto pericoloso: una pioggia acida mortale. In tutta la Francia inizia a scatenarsi il panico a causa di un’inusuale ondata di caldo e delle strane nuvole iniziano a riversare pioggia acida.

In questo mondo, una ragazza e i suoi genitori divorziati devono cercare di sopravvivere. Nel cast troviamo Guillaume Canet nei panni di Michael, Laetitia Dosch nei panni della sua ex moglie Elise e Patience Munchenbach nei panni della figlia Selma. Inoltre troviamo anche Marie Jung, Suliane Brahim e Martin Verset. A occuparsi della sceneggiatura lo stesso regista e Yacine Badday.

Che ne pensate? Il film vi incuriosisce? Vi ricordiamo che potete vederlo al cinema dal 4 luglio. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

