Dopo vari tentativi falliti di trasportare i dominatori dell’universo in un adattamento cinematografico, finalmente ci siamo. Ora abbiamo la data d’uscita del film di Masters of the Universe!

La storia della serie animata di Masters of the Universe è molto lunga, così come sono lunghi gli anni in cui hanno cercato di creare un degno adattamento cinematografico o televisivo della serie animata originale con protagonisti i personaggi creati dalla Mattel. Per molti anni vari studi cinematografici come la Sony, la Warner e perfino John Woo hanno cercato di portare la serie animata sul grande schermo, ma nessuno ci è mai riuscito. Abbiamo avuto un solo film in live action della serie, con protagonista Dolph Lundgren, attore molto odiato da Sylvester Stallone, nei panni di He-Man, ma per il resto non abbiamo avuto altri adattamenti. Di recente Masters of the Universe ha trovato casa in Netflix, ma sempre in formato animato, portando avanti ciò che avevano fatto negli anni 80. Ma ora finalmente vedremo un altro adattamento cinematografico e abbiamo anche una data.

Data d’uscita del film di Masters of the Universe

Il film sarà diretto da Travis Knight, famoso soprattutto per aver diretto il più recente film di Bumblebee, uno dei personaggi più amati della saga di Transformers, con protagonista Hailee Steinfield e con antagonista John Cena. Un film che ha riscontrato delle ottime recensioni da parte di critica e pubblico. A collaborare con Travis Knight ci sarà Chris Butler, che ha lavorato a ParaNorman e Missing Link, per riscrivere lo script del film. I due hanno già lavorato insieme per Kubo e la Spada Magica, film diretto da Travis Knight. Il film sarà pubblicato da Amazon MGM Studios e vedrà la luce il 5 giugno 2026. Speriamo che questo nuovo adattamento sia degno della serie animata originale e che ci intrattenga con dei combattimenti spettacolari e spaziali tra He-Man e Skeletor.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere il film di Masters of the Universe? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

