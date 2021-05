A Quiet Place 2: il trailer finale dell’horror campione d’incassi

Finalmente è uscito il trailer finale italiano di A Quiet Place 2, sequel dell’horror campione d’incassi al cinema dal 24 giugno

A Quiet Place 2 è davvero in arrivo; con il trailer finale del film, infatti, è stata anche annunciata la tanto attesa data di uscita. Sequel della pellicola scritta, diretta e interpretata da John Krasinski nel 2018, arriverà nelle sale il 24 giugno 2021.

La Eagle Pictures ha diffuso il trailer italiano. Vediamolo insieme!

A Quiet Place 2: arriva finalmente il trailer finale dell’horror di John Krasinski

Anche A Quiet Place 2 ha subito la sorte di molti altri film nell’epoca del coronavirus; pronto per essere distribuito nel Marzo 2020, è stato prima rimandato, e poi messo in stand-by. Motivo per cui la notizia dell’uscita imminente, accompagnata dal trailer finale, è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei fan della pellicola.

L’attesa per il film è dettata soprattutto dal successo riscosso da A Quiet Place – Un posto tranquillo, inserito dall’American Film Institute tra i dieci migliori film dell’anno e acclamato dalla critica tra le pellicole di genere horror più belle degli ultimi anni.

Il video mostra il ritorno di Emily Blunt nel ruolo di Evelyn, pronta a guidare da sola la sua famiglia dopo gli eventi del primo film. In questa nuova avventura, gli Abbott incontreranno una comunità di sopravvissuti che li accoglierà. E gira anche voce che stavolta Krasinski esaminerà, almeno in parte, le origini degli alieni che hanno attaccato la Terra nel primo film.

Dopo i tragici eventi del primo film, la famiglia Abbott deve ora affrontare gli orrori del mondo che si trova lì fuori, mentre lotta in silenzio per sopravvivere. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, i tre si rendono presto conto che le creature che cacciano seguendo i suoni non sono le uniche minacce.

l film è diretto sempre da John Krasinski. Noah Jupe e Millicent Simmonds tornano nei ruoli dei figli di Evelyn, Marcus e Regan. Tra le new entry nel cast troviamo Djimon Hounsou e Cillian Murphy.