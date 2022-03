A chi è ispirata la statuetta dell’Oscar?

La storia della statuetta ha davvero dell’incredibile se consideriamo che il suo legame col mondo del cinema è del tutto casuale…

Pare che sia Emilio Fernandez il nome dell’uomo che ha ispirato la famosa statuetta dell’Oscar. Si tratta di un regista messicano che iniziò a girare intorno agli anni ’40 ed ebbe subito un grandissimo successo, infatti la sua opera Messico Insanguinato fece molto parlare (positivamente) sia la critica, sia il pubblico, e in seguito Vergine Indiana vinse il premio di miglior film al festival di Cannes. Tuttavia la sua carriera registica si fermò all’inizio degli anni ’60 perché il suo pensiero iniziò a risultare troppo datato.

Tuttavia Fernandez decise di passare dall’altro lato della macchina da presa, infatti iniziò a lavorare come attore per Hollywood, e fu diretto da registi del calibro di John Huston, Sam Peckinpah e Stanley Donen.

Come finì a diventare il modello della statuetta

La cosa divertente è che ciò che lo fece diventare il modello dell’Oscar non ha niente a che vedere con la sua carriera nel mondo del cinema.

Sembra che tutto ciò sia nato per questioni di amicizia. Agli inizi della sua carriera, arrivato a Hollywood, l’attore fece amicizia con la star messicana Dolores del Rio, allora moglie dello stilista Cedric Gibbons, il direttore artistico della Metro-Goldwyn-Mayer e membro dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.

In quel periodo Gibbons era stato incaricato di supervisionare il design della statuetta. Così Gibbons chiese a Fernandez di posare per lo schizzo che sarebbe poi servito per le basi dell’ambito premio, e fu così che il design divenne il riferimento per la famosa scultura della statuetta dell’artista George Stanley.

Venne assegnata ai primissimi Academy Awards a Los Angeles nel 1929, e il design originale è rimasto fino ad oggi. Tuttavia l‘Academy non ha mai riconosciuto ufficialmente Emilio Fernandez come modello per la statuetta, ma Fernandez era convinto al 100% di aver dato un contributo. Come quasi tutto a Hollywood, anche la storia degli Oscar è avvolta dai miti e dalle leggende, perciò anche per la stessa statuetta è così.

