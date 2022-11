3.33: la nuova serie tv italiana disponibile su Serially

La nuova serie tv italiana dalle sfumature horror “3.33”, disponibile in esclusiva sulla nuova piattaforma Serially. Ecco tutto quello da sapere

Disponibile sulla piattaforma gratuita indipendente Serially; la nuovissima serie televisiva italiana “3.33″. Diretta da Namas Acerboni; una serie innovativa dalle pure sfumature horror con l’aggiunta di un velo di thriller e mistero.

Descritto come un grande progetto ambizioso nato sotto l’emergenza sanitaria Covid-19; la serie è composta da sei episodi totali. Ideata assieme a Matteo Fontana; con la produzione di Roberto Chierici (anche Direttore della fotografia).

Serially è la nuova piattaforma di streaming gratuita dedicata interamente alle serie tv, con un ampia offerta di titoli inediti internazionali e non. Realizzata da iXMedia, startup innovativa fondata nel 2019 che opera nel settore dell’intrattenimento audiovisivo, propone una vasta scelta di contenuti digitali esclusivi e soluzioni tecnologiche avanzate per l’industria del doppiaggio.

3.33: trama e curiosità

Immagini veloci e carichi di una forte inquietudine, fanno da capolino nella nuova serie 3.33. In un lontano paesino del Nord Italia, le vicende di Alex (Alessandro Scirea), ventunenne che ha vissuto tutta la vita da solo con la madre, si intrecciano con quello del Dottor Petrov (Claudio Savina), anziano psicoterapeuta con un insolito interesse per la risoluzione di crimini locali e non.

Uno strano e misterioso oggetto viene ritrovato, e da quel momento tutto sembra degenerare in un incubo sovrannaturale.

Presenti nel cast (oltre ai già citati protagonisti Alessandro Scirea e Claudio Savina), presenti anche Letizia Liccati; Marta Rizzioli; Loris Iannotti e Toni Pandolfo.

