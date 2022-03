N ella bolla, è il nuovo film comico di Judd Apatow in arrivo solo su Netflix

Arriva sulla meravigliosa piattaforma di Netflix, Nella bolla, un nuovo film comico su un gruppo di attori chiusi in un hotel a causa del Covid. Solo dal primo Aprile 2022.

Trama e contenuti extra del film: Nella bolla

Il film Nella bolla, racconta di un gruppo di attori costretti a rimanere chiusi in quarantena in un hotel a causa della pandemia Covid.

Cosa molto grave, perchè essi non si trovano lì per caso, ma proprio per girare assieme un blockbuster cui erano impegnati da tempo. Un sequel di un franchise d’azione su dinosauri volanti. Dunque ora più che mai sono determinati nel concludere il progetto.

Nella bolla, è un film in stile Jurissac World, intitolato Cliff Beasts 6: The Battle For Everest.

Pieno d’animazione, un film del tutto avventuroso, con colpi di scena ed effetti speciali, che appassioneranno il pubblico rendnolo gioioso e facendolo sbellicare di risate., giacchè un film spiritoso e irriverente.

Cast, e troupe: Nella bolla

Nel favoloso cast del film sono stati scelti: Karen Gillan vista già nei film sequel di Jumangi, (tema simile Nella bolla). Pedro Pascal, già visto nell’acclamato film di Wonder Woman 1984, nel ruolo del cattivo.

E ancora Leslie Mann, già più che famosa, e David Duchovny .

A seguire Vir Das, Samson Kayo, Kate McKinnon, Peter Serafinowicz, Harry Trevaldwyn, Danielle Vitalis, Rob Delaney, Raphael Acloque, Chris Witaske, Galen Hopper, Ross Lee, Fred Armisen, Keegan-Michael Key, Iris Apatow, Guz Khan e Maria Bakalova.

Regia, classificazione e sceneggiatura: Nella bolla

Alla regia del film Nella bolla troviamo Judd Apatow e Pam Brady, la classificazione d’età è adatta ad un pubblico dei 14 anni in su.

