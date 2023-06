Madame Web è l’attesissimo film dell’Universo Marvel prodotto da Sony che è previsto in sala per febbraio 2024: scopriamo insieme cosa racconta la trama

Madame Web è il nuovo film che si integra all’universo Marvel prodotto da Sony che è previsto nelle sale dal 16 febbraio 2024. Ancora non sono state rilasciate immagini ufficiali o trailer, ma nel frattempo il produttore Lorenzo Bonaventura ha rilasciato un’intervista in cui entra più nel dettaglio della trama di questo film e ha fornito alcune informazioni sulla trama.

Madame Web: cosa racconta la trama del film

Madame Web potrebbe piacere molto ai fan di Spider-Man, perché rispecchia quel genere narrativo e perchè nei fumetti originali questo personaggio fa la sua prima comparsa proprio all’interno della serie The Amazing Spider-Man. Madame Web è la leader del gruppo “donne ragno” e si approccia al supereoe proprio per aiutarlo nella consapevolezza dei suoi poteri. Il suo vero nome è Cassandra Webb, una donna cieca che soffriva di deterioramente neorologico. Questo, è quanto raccontato nel fumetto e il film, in questo primo, inedito capitolo partirà proprio dalle origini della superoina, quindi dalla persona da cui poi è nato il personaggio con i superpoteri. Una trama così ci lascia pensare quindi che ci saranno altri capitoli di questo film e che sono già in previsione. Il cast confermato è composto da Dakota Johnson nel ruolo da protagonista, affianco a lei Adam Scott, Emma Roberts, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps e Zosia Mamet.

Non ci resta quindi che attendere altre informazioni su questo film, soprattutto le più attese dai fan, ovver il poster ufficiale e soprattutto il trailer, che ci darà un’idea più chiara di quale sarà lo stile del film. Per la prima volta sul grande schermo, questo personaggio espande ulteriormente l’universo Marvel, soprattutto quello gestito da Sony con i film di Venom e Morbius.