Le immagini esclusive di Eternals: dal 12 Gennaio su Disney+

Disponibile da oggi 12 Gennaio 2022, in escluciva, sulla piattaforma Disney+, Eternals, capolavoro Marvel atteso dal grande pubblico cinematografico. Per un’unica e sola domanda: dov’erano quando gli Avengers, avevano più bisogno di loro?

A questa domanda c’è una risposta, già pronta e appianata. Ben spiegata nel film da una dei co-protagonista degli Eternals. Da Ajak (Salma Hayek) che nel film si vede come la leader del gruppo dei super eroi.

La risposta è la seguente: in ogni epica guerra, vista e affrontata nel corso dei secoli, gli eterni non possono intervenire mai, perchè essi non possono intervenire nelle faccende degli umani, nè tanto meno in quelle degli Avengers. O in guerre altrui. Ognuno deve affrontare le proprie guerre da solo. Il loro coinvolgimento sarebbe erroneo.

Eternals: inizio, trama e cast

Eternals, dei Marvel Studios, sono un gruppo di super eroi, chiamati per l’appunto: Eternals. Che presentano una nuova squadra di eroi provenienti da oltre le stelle, che hanno guardato crescere l’umanità fin dall’alba dei tempi, restando sempre nell’ombra, ma quando il nemico più antico dell’umanità, ossia: i Devianti, ritornano misteriosamente, gli Eterni sono costretti ad uscire allo scoperto per difendere gli abitanti della Terra.

Eternals è un film prodotto e diretto da Chloè Zhao. Un film che dura due ore e trentasei minuti ed è il terzo film più lungo della Marvel Cinematic Universe.

Il film Eternals, è stato costruito in conseguenza alla tragedia avuta da Avengers Andgame. Marvel Studios ha pensato bene di far arrivare nuovi personaggi, nuovi eroi pronti a combattere per il bene comune.

Schierando sui grandi schermi cinematografici, ben dieci super eroi dai talenti soprannaturali. Che si dividono in guerrieri e pensatori. Con alcuni poteri già visti ed altri assolutamente nuovi ed incredibili.

Come ad esempio il personaggio di Thena, interpretato dalla grande star Angelina Jolie. Il potere del suo personaggio non è propriamente un potere, ma è lei stessa il potere. Nel senso che essa incarna proprio la figura di Atenah la dea della guerra e della discordia. Con l’unica eccezione che al nome è stata tolta la A iniziale.

Thena è decisamente la più forte del gruppo, ma purtroppo è anche la più difettosa, per colpa di una malformazione durante la sua creazione, chiamata maduiri, dove la sua mente si frattura pian piano a causa del peso dei suoi ricordi millenari.

A causa di ciò, Ajak vorrebbe cancellarle i ricordi ma non arrivando ad un’animità, Gilgamesh decide di prenderla sotto la sua ala protettiva e di rifugiarsi con lei in un posto lontano da tutto e da tutti per prendersi cura della donna.

Gilgamesh, interpretato da Ma Dong-seok, è il super eroe con il potere della super forza. E che ha una forte connessione con Thena.

Ma Dong-seok, ha accettato il ruolo di Gilgamesh per ispirare le nuove generazioni, dato che parliamo del primo super eroe coreano della storia, avendo anche usato le sue skill in fatto di boxe per ottenere la parte.

Altri due Eterni da tenere bene in vista sono Ikaris e Sersi. (Richard Madden) e (Gemma Chan). La trama ruoterà quasi tutti attorno alla loro storia d’amore, Ikaris, uomo alimentato da energia cosmica, in grado di volare (l’unico a poter volare) e di sparare raggi laser dagli occhi.

Sersi invece si muove tra gli esseri stessi, con un legame indissolubili con la natura. Capace di trasformare una roccia in granelli sabbia, acqua in ghiaccio.

I due si innamorano, si sposano e restano insieme per 5000 anni, poi però per cause di forza maggiore i due si dividono separandosi. Lei si rifà una vita e lui rimane accanto alla leader Ajak.

Eternals: personaggi minori

Ad aggiungersi al gruppo Eternals, troviamo anche Makkari (Lauren Ridloff) con un potere già visto, in altri personaggi del passato, in film della Marvel stessi. Ovvero: il potere della super velocità. A differenza però che Makkari è sordo-muta.

La quale ha una relazione non detta ma denotabile da subito con Druig, (Barry Keoghan), con il potere di poter controllare la mente di chiunque esso voglia, anche di più persone contemporanemente, anche di un intero popolo.

E poi ancora: Kingo (Kumail Nanjiani) un eroe di origini indiane, simpatico, con il potere di creare direttamente la magia dalle proprie mani, ma che ha bisogno di tempo per poterne creare tanta. Di fatti l’eroe, di fronte alla grande guerra finale si è tirato indietro per essersi convinto che lui non sarebbe stato di grande aiuto.

E per finire abbiamo Phastos (Brian Tyree Henry), un altro eroe di colore, giusto per non farci mancare nulla, bravissimo con la tecnologia, il suo potere e di aiutare l’umanità con l’avanzamento tecnologico mondiale. E Sprite (Lia Mchug) apparentemente bambina, ma millenaria come tutti gli altri Eterni. In grado di illustrare proiezioni astrali o di qualsiasi cosa voglia lei mostrare.

Eternals un film una garanzia. Noi di tuttotek ve lo segnaliamo da oggi 12 Gennaio 2022, sulla piattaforma Disney+, disponibile, ora in esclusiva.