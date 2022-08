Jurassic World – il dominio: arriva in dvd, Blu-ray, 4k e Steelbook

J urassic World – il dominio, arriva in dvd, Blu-ray, 4k UHD e Steelbook UHD, l’ultimo film della saga dal 25 agosto con una versione unicamente estesa e tanti contenuti speciali

Il film formato dinosauro dell’anno diventa ancora più grande grazie ad una versione estesa mai vista, con 14 minuti di film girato extra, con un inizio alternativo, con più azione e sempre più dinosauri.

Jurassic World – il dominio sarà disponibile in digital download dall’11 agosto

Trama: Jurassic World – il dominio

La memorabile saga iniziata con Jurassic Park, giunge finalmente ad una conclusione con Jurassic World – il dominio. Quest’ultimo è ambientato quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, quando i dinosauri riprendono a vagare sulla terra.

Ad affrontare le conseguenze nefaste sul pianeta, ora dominato dai predatori preistorici, saranno il nostro protagonista: Owen Grady (Chris Pratt), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) ai quali si uniranno a loro: Ellie Sattler (Laura Dern), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e Alan Grant (Sam Neill) per un incredibile avventura che determinerà il destino dell’umanità e dei dinosauri una volta per tutte.

Con Universal Pictures home entertainment: Jurassic World – il dominio

Dopo aver incassato al botteghino globale oltre 950 milioni di dollari, il successo dell’estate di Amblin Entertainment e Universal Pictures ha scalato le classifiche dei box-office in 72 mercati nel mondo durante il weekend d’apertura, e ha infranto i record dello stesso franchise in 16 mercati, guadagnando un rating A in CinemaScore.

Oltre alla versione estesa, questa entusiasmante edizione da collezione include affascinanti dietro le quinte che raccontano il making of del film dall’inizio alla fine, il corto originale Battaglia a Big Rock e molto altro.

Dove vedere il film: Jurassic World – il dominio

Il film sarà disponibile in Digital Download a partire dall’11 agosto sulle seguenti piattaforme: Amazon Prime Video, Google Play, Apple Tv, Chili, Tim Vision, Rakuten, PlayStation Store, Microsoft Store e Sky Primafila.

Sarà inoltre possibile accedere alla versione cinematografica solo su Rakuten, Tim Vision, ed Infinity.

Contenuti speciali: Jurassic World – il dominio

VERSIONE ESTESA: Una versione estesa del film con 14 minuti di girato aggiuntivo, con più dinosauri, più azione, scene con i personaggi più iconici ed un inizio del film alternativo;

BATTAGLIA A BIG ROCK: Diretto da Colin Trevorrow, il corto si svolge un anno dopo gli eventi di Jurassic World – Il Regno Distrutto al Big Rock National Park;

UNA NUOVA SPECIE DI VFX: Il supervisore VFX David Vickery ed i maghi del ILM raccontano gli incredibili effetti speciali utilizzati in Jurassic World – il dominio;

DINOSUARI TRA DI NOI: Dentro Jurassic World Domination;

INSIEME PER LA PRIMA VOLTA: Il cast e la troupe raccontano l’evoluzione del franchise e la speciale unione di personaggi di Jurassic Park e Jurassic World;

IL MERCATO DEI DINOSAURI: Unisciti ai creatori del film per un tour del mercato dei dinosauri e scopri come sono stati portati in vita sullo schermo;

CAOS A MALTA: Uno sguardo dietro le quinte all’inseguimento sui tetti in compagnia dell’Atrociraptor e all’incredibile corsa in moto di Owen tra le strade ed i viali di Malta;

VERO DA FARE PAURA;

L’ULTIMA NOTTE: Scopri l’emozionante ultima notte di riprese del film insieme al cast e alla troupe di Jurassic World – il dominio.

E voi cosa ne pensate? Avete seguito dall’inizio l’avvincente storia dei dinosauri? Siete curiosi di sapere come andrà a finire? Owen ed i suoi amici riusciranno anche questa volta nell’impresa di salvare il mondo? Lo scopriremo solo guardando il film.