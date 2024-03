Misfits: dove vedere tutte le stagioni della serie

Ecco dove vedere tutte le stagioni di Misfits, serie teen drama e di fantascienza con Iwan Rheon, in streaming

Misfits è una tra le più note serie televisive teen drama e di fantascienza e segue la storia di gruppo di disadattati che, dopo essere stati condannati a svolgere socialmente utili, ottengono dei bizzarri superpoteri.

Nota per le interpretazioni praticamente esordienti degli attori come Iwan Rheon (Il Trono di Spade) e Robert Sheehan (The Umbrella Academy) è andata in onda in Italia dal 2011 al 2014 ma è tuttora una tra le serie televisive più apprezzate agli amanti dei prodotti incentrati su dei gruppi di ragazzi disagiati, come per esempio Skins.

Perché vederla?

La critica britannica è stata molto positiva nel ricevere questa serie. Il Times ha dato alla prima serie quattro stelle su cinque parlandone come un nuovo connubio tra salata comicità inglese di strada e magici effetti speciali. Una recensione online del Guardian afferma come la serie sia abbastanza sicura per funzionare in un universo tutto suo creando qualcosa di nuovo in grado di mostrare persone vere e non il classico stereotipo del ragazzo con comportamento antisociale.

prima stagione, contando solamente il canale E4, raggiunse la media di 707.500 telespettatori per episodio. La seconda stagione arrivò a più del doppio invece, raggiungendo una media di 1.453.000 ascolti, superata di poco dalla terza stagione con circa 1.484.000 ascolti per episodio. Sia la serie che l’ideatore Howard Overman vennero nominati per i Royal Television Society Awards nel marzo 2010. La serie vinse il premio BAFTA come miglior serie televisiva drammatica del 2010.

Dove vedere Misfits in streaming

Misfits segue cinque delinquenti in servizio presso un centro sociale, che vengono sorpresi all’aperto durante un temporale soprannaturale e che, a seguito di questo evento, acquisiscono abilità speciali. Nel corso degli episodi vediamo i ragazzi alle prese con i loro nuovi poteri ma anche con alcuni nemici, mentre devono svolgere i lavori socialmente utili che gli sono stati imposti.

I nomi dei principali attori e delle principali attrici che fanno parte del cast della serie tv, per lo più giovanissimi, sono Iwan Rheon (Simon Bellamy), Robert Sheehan (Nathan Young), Lauren Socha (Kelly Bailey), Nathan Stewart-Jarrett (Curtis Donovan), Antonia Thomas (Alisha Daniels), Matthew McNulty (Seth), Joseph Gilgun (Rudy Wade).

La serie è composta da 5 stagioni, ciascuna delle quali ha in media tra i 6 e gli 8 episodi per un totale di 37 episodi. In Italia, è andata in onda dal 2011 al 2014 su Fox e in Chiaro su Rai 4. La serie è stata poi disponibile per Netflix ma, ad oggi, non fa più parte del catalogo.

