Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere | Marzo 2023

Continua la nostra guida speciale sulla piattaforma streaming Infinity Plus; questa volta con una ricca lista sulle migliori serie tv del momento. Tanti imperdibili titoli e colpi di scena pronti per essere assaporati direttamente da casa. Scopriamo di seguito la preziosa offerta

Il mese di marzo sta giungendo alla fine, e per accompagnare queste ultime settimane; abbiamo deciso di dare uno sguardo alle migliori serie tv del momento, disponibili sulla piattaforma streaming Infinity Plus. Una vasta gamma di titoli e contenuti imperdibili, sempre disponibili nel ricco catalogo in costante aggiornamento.

Infinity Plus rappresenta una delle offerte aggiuntive disponibili su Mediaset Infinity; ed è fruibile previo abbonamento. Per poter accedere ai contenuti disponibili nel catalogo, è necessario iscriversi a Mediaset Infinity, attraverso il computer, smartphone e tablet(utilizzando l’apposita app gratuita), fino alla Smart Tv.

Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

Prima di iniziare, vi ricordiamo che ogni titolo riportato nella lista è stato elencato in modo totalmente casuale. Pertanto, tutte le serie tv qui sotto elencate, sono valide allo stesso modo senza alcuna distinzione. Scopriamo di seguito gli imperdibili titoli del momento.

9-Chicago MED | Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

Il medical drama creata da Dick Wolf and Matt Olmstead, è disponibile nel vasto catalogo di Infinity Plus; pronto a tenere alta l’attenzione di tutti gli spettatori più accaniti. Serie tv statunitense trasmessa dal 2015 sull’emittente NBC; segue le vicende di un gruppo di infermieri e medici del reparto del più importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center.

La squadra vede la guida del Dott. Daniel Charles (Oliver Platt); brillante primario del reparto di psichiatria, caratterizzato dalla profonda empatia e umanità verso il prossimo. Al suo fianco troviamo Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson); nei panni del direttore sanitario, una donna caparbia, continuamente posta sotto pressione per dare e chiedere il massimo dal suo staff. Segue il Dott. Will Halstea (Nick Gehlfuss) chirurgo newyorkese da poco giunto in città, ma dotate di grande perspicacia; la Dott.ssa Natalie Manning (Torrey DeVitto), in attesa di un bimbo prossima alla specializzazione in pediatria d’urgenza. Il Dott. Ethan Choi (Brian Tee) medico esperto in malattie infettive segnato profondamente dall’esperienza avuta nella Marina Militare. Giunge infine la Dott.ssa Sarah Reese (Rachel DiPillo), giovane studentessa con un’ottima preparazione e una grande ambizione. A completare la squadra, il traumatologo Connor Rhodes (Colin Donnell) e l’infermiera April Sexton (Yaya DaCosta).

Attualmente ancora in produzione dopo 8 stagioni; è nata come spin-off della serie madre Chicago Fire; ordinata sempre dalla NBC.

8-Chicago P.D.- 3 stagione | Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

Proseguendo sulla scia delle migliori serie tv consigliate; troviamo disponibile alla visione, la terza stagione di Chicago P.D. Anch’essa nata come spin-off della serie madre Chicago Fire, creata sempre dalla mente di Dick Wolf assieme a Derek Haas e Michael Brandt; la serie segue le le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia di Chicago, composta da due gruppi di unità differente: l’Uniformed Patrol Cops (formato dagli agenti in divisa che pattugliano con dedizione e attenzione le strade della città) e l’altro di maggior rilievo, l’Intelligent Unit (formato da una squadra di agenti specializzata nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga).

Nella terza stagione; i problemi personali dei protagonisti della serie metteranno a dura prova la tensione lavorativa creata fino ad ora . Inoltre al sergente Voight (Jason Beghe) verrà chiesto di salvare Halstead (Jesse Lee Soffer) al momento rapito da una banda di fuggitivi criminali. Per farlo dovrà chiedere aiuto a Lindsay (Sophia Bush), ancora in congedo per i recenti avvenimenti. Nel frattempo Olinsky (Elias Koteas) inizia ad avvicinarsi alla figlia appena scoperta, senza rivelare nulla ai colleghi del Dipartimento. Burgess (Marina Squerciati) invece, inizia a nutrire dubbi sulla proposta di matrimonio di Ruzek.

7-Law & Order – Unità vittime speciali- 23esima stagione | Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

Concludiamo l’universo creato da Dick Wolf, con una delle serie più longeve nel panorama seriale, ovvero, la ventitreesima stagione della serie tv statunitense Law & Order – Unità vittime speciali. Disponibile nel catalogo aggiornato di Infinity Plus; il ritorno sullo schermo dell’Unità Vittime Speciali di Manhattan, guidata dal brillante capitano Olivia Benson (Mariska Hargitay). Considera esperta veterana dell’Unità Speciale; il suo passato difficile e traumatico, ha contribuito nella forte empatia che riserva nei confronti delle vittime coinvolte.

In questa nuova stagione, Olivia dovrà affrontare nuovi casi di reati, intensi e coinvolgenti. Inoltre, un’aggressione da parte di uno sconosciuto metterà a rischio la sua incolumità.

Sono presenti nel cast Mariska Hargitay; Ice-T; Dann Florek; Richard Belzer (recentemente scomparso); Tamara Tunie; B.D. Wong; Kelli Giddish; Diane Neal e Stephanie March. Inoltre l’attore Christopher Meloni sarà presente in qualche puntata crossover.

6-Schitt’s Creek | Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

Una normale famiglia costretta a cambiare radicalmente la loro scicchettosa routine all’ultimo urlo. Questo quanto si evince, dal trailer della pluripremiata serie tv canadese Schitt’s Creek. Creata da Dan Levy. La comedy acclamata, si sofferma sulle bizzarre vicende della ricca famiglia Rose, guidata dal magnate delle videoteche Johnny (Levy), da sua moglie ed ex star delle soap opera Moira (Catherine O’Hara, più volte incontrata nel film Mamm Ho perso l’aereo) e i loro viziati figli adulti David (Dan) e Alexis (Annie Murphy). Vittime di un raggiro dal loro manager; la famiglia Rose si ritrova improvvisamente sul lastrico. Decisi a riprendere in mano la situazione, puntano le loro speranze verso l’unica risorsa rimasta: la piccola città chiamata Schitt’s Creek. Acquistata come scherzo di compleanno e da sempre oggetto di scherno da parte della famiglia; Schitt’s Creek sarò forse il loro unico modo di partenza. Riusciranno a farsi accogliere dal resto della cittadina?

Prodotta dal 2025 fino al 2020 da Canadian Broadcasting Corporation; è attualmente disponibile sulla piattaforma Infinity Plus tra le serie tv consigliata.

5-Superstore- 5 stagione | Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

Per chi fosse alla ricerca di un po’ di leggerezza da gustare comodamente da casa o tramite app, non potevamo non consigliare la quinta stagione della serie tv, Superstore. Disponibile nella vasta selezione di Infinity Plus; sit-com ideata dallo sceneggiatore e produttore di The Office, Justin Spitzer; segue le vicende in un eccentrico gruppo di impiegati, assunti sotto l’ala di un punto vendita di grande spicco; pronta a fare il verso a Wal-Mart e Costco.

All’interno di questa vasta famiglia, sono protagonisti l’intrepida Amy (America Ferrera), la commessa brillante e collante di unione per tutta la squadra. Al suo fianco troviamo il sognatore Jonah (Ben Feldman), determinato a dimostrare che il lavoro non deve essere per forza noioso. Uniti alla squadra sono presenti, il sardonico Garrett (interpretato da Colton Dunn), la dolce adolescente Cheyenne (interpretata da Nichole Bloom, già apparsa nella serie Shameless), e l’ambizioso Mateo (Nico Santos) da poco venuto a conoscenza di essere un immigrato irregolare.

A supervisionare il negozio è il goffo manager Glenn (Mark McKinney),e Dina (Lauren Ash) assistente manager con un atteggiamento aggressivo che segue e applica alla lettera le politiche aziendali di Cloud9 (azienda supermarket immaginario).

4-Prodigal Son | Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

Tra gli imperdibili titoli disponibili, sentiamo di consigliarvi anche il crime-drama, Prodigal Son. Definita come un vero trionfo di personaggi complessi e ben studiati nella loro presentazione; la serie è prodotta da Greg Berlanti e Sarah Schechter (già nota per la serie tv Riverdale); segue le vicende di Malcolm Bright (Tom Payne), ex profiler dell’FBI, considerato uno dei migliori specializzati in psicologia criminale. Figlio di un noto serial killer, Martin Whitly (Michael Sheen); con la sua indole stravagante e le sue stranezze, riesce entrare nella mente dei serial killer e ad anticipare le loro mosse.

La sua caratteristica verrà messa a dura prova, dopo che un noto assassino seriale, cercherà di emulare i metodi di uccisione di suo padre, il Dottor Whitly. Da questo, Malcom sarà costretto a confrontarsi con suo padre, per arrivare la polizia a risolvere crimini orribili e combattere i propri demoni interiori.

La sceneggiatura della serie tv, è curata da Chris Fedak (Deception) e Sam Sklaver (Bored to Death). Il cast vede attori protagonisti Tom Payne, Michael Sheen, Bellamy Young, Lou Diamond Phillips, Halston Sage, Aurora Perrineau, Frank Harts, Keiko Agena, Catherine Zeta-Jones.

3-La Strada del silenzio | Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

Il peggiore incubo di ogni genitore prende forma nella serie tv drammatica, La Strada del silenzio. Thriller di produzione greca diretto da Vardis Marinakis; segue la vicenda di un evento sconvolgente ambientato nella tranquilla cittadina di Vathi, in Attica. Uno scuolabus con a bordo nove bambini delle elementari, tutti provenienti da famiglie importanti, svanisce nel nulla, insieme al suo autista ed ad un inserviente.

A rimanere coinvolta nell’agghiacciante mistero è la giovane giornalista Thalea, contatta dai rapitori dei bambini e costretta a rientrare nella sua terra natia. In questo percorso misterioso; sarà compito del capo della polizia Nasos Economidis, scoperchiare il pesante vaso di pandora pronta a rilasciare un insieme di sconcertanti segreti e sospetti della società corrotta. Tutte le vite segrete dei personaggi inizieranno pian piano a venir fuori, portando alla luce le vere motivazioni del rapimento di quei bambini.

Fanno parte del cast Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Antonis Kafetzopoulos e Christos Loulis. Poi ancora Anthi Efstratiadou, Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegkas, Myrto Alikaki.

2-Riverdale 5 stagione | Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

La quinta stagione della serie tv Riverdale è pronta a stupire tutti gli abbonati di Infinity Plus. Teen drama prodotto da Warner Bros. Television e CBS Television Studios; si basa sui personaggi dei fumetti della Archie Comics. Il racconto della vita di quattro grandi amici: Archie Andrews (K.J. Apa,), Betty (Lili Reinhart), Jughead (Cole Sprouse) e Veronica (Camila Mendes); che si muovono liberamente nella piccola città di Riverdale. Apparentemente avvolta in un falso alone di pace e tranquillità; l’oscura nascosta e i segreti profondi di ogni abitante verranno svelati stagione dopo stagione, a seguito di terribili misfatti.

Nella quinta stagione , vedremo i ragazzi di Riverdale prendere strade diverse dopo il diploma: Archie va in guerra, Jughead si dedica alla sua carriera da scrittore, Betty entra a far parte dell’FBI e Veronica si sposa. Ma dopo 7 anni, un nuovo mistero li ricongiungerà nella vecchia cittadina.

Saranno presenti nel cast anche Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Charles Melton, Vanessa Morgan.

1-Station 19- 4 stagione | Migliori serie tv su Infinity Plus da vedere

Concludiamo il nostro appuntamento sulle migliori serie tv da vedere su Infinity Plus, con la quarta imperdibile stagione di Station 19. Secondo spin-off di Grey’s Anatomy, creata da Stacy McKee per il network ABC; si sofferma sulle vicende degli uomini e delle donne della Stazione 19 di Seattle. Grandi colpi di scena e ritorni faranno da perno nella quarta stagione della serie. Difatti, le vicende dei pompieri della Stazione 19 di Seattle saranno profondamente legate a quelle del personale medico del Grey Sloan Memorial Hospital; messi a dura prova dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Protagonisti di questa stagione l’attrice Jaina Lee Ortiz; Jason George (nel ruolo di Ben Warren); Gray Damon (Jack Gibson); Miguel Sandoval (il capitano Pruitt) ,Okieriete Onaodowan (nei panni di Dean); Danielle Savre(Maya); Jay Hayden (nel ruolo di Travis); Barrett Doss (Victoria). Infine Alberto Frezza sarà il volto di Ryan.

Appuntamento al prossimo mese!

Anche questo nostro appuntamento sulle migliori serie tv da vedere su Infinity Plus, giunge al termine. Vi aspettiamo il prossimo mese con una nuova lista esclusiva per voi. Nel frattempo, non perdetevi gli altri contenuti dedicati ai film e le serie tv disponibili alla visione su Netflix, Paramount Plus, Disney Plus, Pluto tv e Rakuten Tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.