Eccoci di nuovo qui con le nostre guide dedicate a cinema e serie TV: oggi vi proponiamo i 10 migliori film weird orientali

Il termine “weird“ è ormai entrato a far parte del nostro lessico, soprattutto in riferimento a prodotti cinematografici. Vedere un film weird significa avere a che fare con un’opera bizzarra e fuori da ogni schema, difficilmente classificabile in altri termini. Ormai lo sappiamo bene: il cinema orientale di film “strani” è pieno zeppo. Non solo perché la loro cultura è così diversa dalla nostra, ma soprattutto per il loro peculiare senso dell’umorismo e il coraggio di mettere in scena qualsiasi cosa, anche le situazione più inimmaginabili.

Ecco perché con la nostra guida di oggi, qui su tuttoteK, abbiamo deciso di dedicare questa classifica a dieci dei migliori film weird orientali. Non ci sentiamo di definirla totalmente una classifica, dal momento che sono film talmente diversi – tra loro e da tutto il resto – che sta al gusto personale di ognuno di noi prendere una decisione in merito. Prendete perciò il seguente elenco come una serie di suggerimenti se volete dare un po’ di brio alla vostra serata.

Migliori film weird orientali: i 10 da vedere

Siete pronti a dare sfogo al vostro lato più bizzarro? In questa classifica ne troverete davvero per tutti i gusti, e il divertimento non mancherà di certo. Vi anticipiamo già che il Giappone sarà il paese predominante… sarà un caso? Ecco a voi la nostra lista dei 10 migliori film weird orientali. Buona lettura!

10 – Uzumaki, Higuchinsky | Migliori film weird orientali

Tratto dall’omonimo manga di Junji Itō, Uzumaki (2000, anche conosciuto come Spiral) è l’esordio alla regia di Akihiro Higuchi, alias Higuchinsky. Se vi aspettate di incappare nel classico j-horror ricco di spiriti e jump scares rimarrete delusi, perché Uzumaki si differenzia non poco dagli horror caratteristici di quella decade. In una cittadina giapponese, le persone cominciano ad assumere strani comportamenti, e tutti sembrano ossessionati dalla stessa cosa: le spirali. La maledizione si è ormai diffusa fra tutti gli abitanti, e diventa sempre più pericolosa. La sua originalità l’ha consacrato a suo modo come un piccolo cult tra i weird movies. Forse vi farà divertire più che spaventare, ma se siete amanti del manga originale non perdetevelo.

9 – Sick nurses, Piraphan Laoyont e Thospol Sirivivat | Migliori film weird orientali

I due registi thailandesi si ispirano all’avanguardia di altri autori ben più noti per proporci questo Sick nurses (2007). Non particolarmente apprezzato da pubblico e critica, questo horror avant-pop fa della sperimentazione il suo punto di forza, e stupisce più di quello che ci si potrebbe aspettare. Siamo in un ospedale, e un gruppo di infermiere si contende l’amore del dottor Tar (Wichan Jarujinda), in realtà impegnato in una relazione con un uomo. Il dottore seduce comunque una a una le infermiere, finché una di loro rimane incinta e viene uccisa dalle altre. Ma siamo in Oriente, e di mezzo ci si mettono oscuri spiriti e leggende… A suo modo uno spettacolo per gli occhi, Sick nurses sarà capace di farvi divertire non poco.

8 – Naked blood, Hisayasu Satō | Migliori film weird orientali

Con Naked blood (1996), diretto dal giapponese Hisayasu Satō, siamo in zona horror più che mai. Tre ragazze decidono di partecipare a una sperimentazione che consiste, a loro insaputa, nel provare gli effetti di una nuova droga, capace di tramutare il dolore in piacere. I loro corpi cominciano a essere ossessionati dal desiderio di provare questo piacere, nei modi più terribili che possiate immaginare. Tra rimandi alla “weirdissima” saga Guinea Pig (menzione speciale di questa classifica) e una bislacca storia d’amore, Naked blood vi offrirà scene truculente e degli sviluppi sicuramente non convenzionali.

7 – 2LDK, Yukihiko Tsutsumi | Migliori film weird orientali

Un giorno i registi Yukihiko Tsutsumi e Ryūhei Kitamura si incontrano e fanno una scommessa: un film, una sola ambientazione, due personaggi, una settimana per girare. La proposta del primo è 2LDK (2003), la storia di Nozomi (Eiko Koike) e Lana (Maho Nonami), due aspiranti attrici in lizza per il ruolo da protagonista in un film importante. Le due vanno a coabitare in un appartamento, ma tra loro si crea immediatamente una forte rivalità, che sfocerà in una lotta spietata con le armi più impensabili volta all’eliminazione dell’avversaria. Qua c’è in gioco il puro divertimento alla ricerca della scena più splatter possibile: si merita un posto nella nostra classifica.

6 – Cat soup, Tatsuo Satō | Migliori film weird orientali

Abbiamo già parlato di questo bizzarro cortometraggio d’animazione qui su tuttoteK. Cat soup (2001), diretto da Tatsuo Satō, affianca un’animazione infantile ad un viaggio surreale che si trasforma quasi in un incubo a occhi aperti. In questo corto della durata di appena trenta minuti si narra la storia di due gattini antropomorfi, fratello e sorella. Un giorno uno spirito rapisce l’anima di lei, e i due affronteranno un incredibile viaggio per riuscire a recuperarla. Detta così, potrebbe sembrare un qualsiasi racconto di formazione. Niente da fare: questo viaggio surreale in un mondo allucinato e delirante ha il potere di inquietarci e trasportarci in una dimensione cupissima a metà tra sogno e incubo.

5 – Symbol, Hitoshi Matsumoto | Migliori film weird orientali

Parlando di cinema weird, è davvero impossibile non citare l’attore, comico e regista giapponese Hitoshi Matsumoto. Nella sua breve carriera cinematografica, con soli quattro lungometraggi all’attivo, entra di diritto nella nostra classifica. Il perché lo scoprirete solo guardando i suoi eccentrici film, in particolare Symbol (2009). In questa commedia spaccata tra il nonsense e una certa filosofia esistenzialista, abbiamo da un lato un lottatore di wrestling che si prepara alla sua partita contro un avversario molto più forte di lui. Dall’altro lato, un uomo vestito di un buffo e coloratissimo pigiama (lo stesso Matsumoto) si risveglia in una stanza dalle pareti bianche. Qui spuntano dei piccoli falli, che schiacciati permettono all’uomo di ricevere gli oggetti più casuali per tentare di uscire dalla stanza apparentemente senza via di fuga. C’è bisogno di aggiungere altro?

4 – Il gusto dell’anguria, Tsai Ming-liang | Migliori film weird orientali

Se la maggior parte delle nostre proposte sono di produzione giapponese, ecco che troviamo il nostro secondo film che va al di fuori del confine nipponico. Direttamente da Taiwan, Tsai Ming-liang si è sempre distinto per il suo stile eccentrico e al contempo profondamente pessimista. La solitudine dell’essere umano è da sempre protagonista del suo cinema: il contatto tra i corpi non potrà salvare quelle anime ormai perdute nell’abisso della disperazione contemporanea. Ne Il gusto dell’anguria (2005) siamo a Tapei in un periodo di terribile siccità, durante il quale il governo suggerisce agli abitanti di dissetarsi con del succo d’anguria. Hsiao-kang (Lee Kang-sheng), già protagonista del precedente Che ora è laggiù, si reinventa come attore porno, e comincia una relazione con Shiang-chyi (Chen Shiang-chyi), sua vecchia cliente. Non faticherete a trovare sequenza totalmente fuori dal normale: buon divertimento!

3 – Visitor Q, Takashi Miike | Migliori film weird orientali

Di film strani la filmografia di Takashii Miike ne è piena, anche considerando la prolificità del regista nipponico. Visitor Q (2001) è senza dubbio uno di questi: la storia di una famiglia marcia e perversa, sconvolta dall’arrivo di un “visitatore”. Questo personaggio porterà solo scompiglio, o fungerà da elemento salvifico per gli elementi della famiglia? Se già conoscete i suoi film, non c’è bisogno di spiegare il perché si trovi in questa lista. Ma non è solo apparenza: Miike è l’artista libero per eccellenza, dove violenza e grottesco si uniscono non per sconvolgere lo spettatore, ma per realizzare l’essenza del cinema.

2 – Funeral parade of roses, Toshio Matsumoto | Migliori film weird orientali

Era la fine degli anni Sessanta, e Toshio Matsumoto girava Funeral parade of roses, personalissima rivisitazione della tragedia Edipo Re il cui protagonista è a differenza un transessuale. Con la sua filmografia, Matsumoto riuscì a inserirsi nella corrente degli autori più all’avanguardia dell’epoca, rompendo completamente ogni legame con ciò che era venuto prima. La sua rappresentazione della condizione omosessuale in Giappone diventa un pretesto per parlare dell’identità di ognuno di noi. E se questo vi sembra poco bizzarro, non temete: rimarrete a bocca aperta di fronte a uno stile assolutamente singolare.

1 – Tetsuo: The iron man, Shin’ya Tsukamoto | Migliori film weird orientali

Sulla vetta della nostra classifica non poteva che esserci il manifesto cyberpunk per eccellenza, concepito da quella strana mente di Shin’ya Tsukamoto. Tetsuo: The iron man (1989) fonde circuiti, metallo e carne per parlare dell’alienazione dell’essere umano di fronte a una tecnologia che ci ha ormai cambiati nel profondo. Tetsuo è la delirante storia di un uomo che ha una bizzarra passione: innestare componenti metalliche nel suo corpo. Un incidente cambierà per sempre lui e l’altro uomo alla guida, trasformandoli in inquietanti uomini-macchina pronti allo scontro. Non c’è niente di più weird di questo incubo metropolitano che all’epoca sconvolse tutti, e che ancora continua a farlo. Non perdetevelo per nessun motivo!

