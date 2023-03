Abbiamo selezionato per voi una lista dei migliori film da vedere sulla piattaforma streaming, Pluto Tv. Tra una vasta selezione di genere, grandi classici e contenuti mozzafiato; ecco tutto quello che c’è da sapere per godere di un marzo ricco di emozioni

Dopo la nostra guida tv sulle migliori serie tv da gustare sull’innovativa piattaforma Pluto tv; è arrivato il momento di dare uno sguardo, alla lista dei migliori film da vedere comodamente da casa. Tra una vasta selezione di genere e contenuti, Pluto Tv offre ogni giorno un catalogo davvero variegato di grandi titoli vecchi e nuovi.

La piattaforma streaming è totalmente gratuita; è facilmente accessibile tramite sito web ufficiale; l’app su Android e iOS; oltre che essere anche disponibile su smart TV.

Migliori film su Pluto Tv da vedere | Marzo 2023

Prima di cominciare, tutti i contenuti qui presentati per la nostra guida speciale; sono stati elencati in modo casuale e sono tutti validi allo stesso modo. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere per godere di un marzo ricco di colpi di scena e grandi emozioni

5-Twin Peaks: Fuoco Cammina con Me | Migliori film su Pluto Tv da vedere

Iniziamo questo viaggio tra i migliori film da vedere su Pluto Tv, con un tuffo nel passato oscuro di Twin Peaks: Fuoco Cammina con Me. Diretto da David Lynch, trattasi del prequel della serie cult di successo di I segreti di Twin Peaks.

In parte legato al romanzo, Il diario segreto di Laura Palmer; la vicenda si svolge sempre nei dintorni della misteriosa cittadina di Twin Peaks. Cittadina isolata tra le montagne rocciose; un agente dell’FBI scompare nel nulla, durante le indagini sulla morte di un’adolescente Teresa Banks. L’omicidio sembra essere collegato a quello di Laura Palmer, un’altra ragazza del luogo, invischiata in una serie di torbide vicende di sesso e droga. Nel frattempo, il brillante investigatore Dale Cooper, tenta di scovare l’assassino attraverso una serie di indizi che gli appaiono in sogno.

Parte del cast presente, è lo stesso della serie originaria. Con attori protagonisti Kyle MacLachlan e Sheryl Lee assieme a Moira Kelly; Ray Wise; Chris Isaak e David Bowie.

4-Laws of Attraction – Matrimonio in appello | Migliori film su Pluto Tv da vedere

Se siete alla ricerca di un po’ di leggerezza e romanticismo, tra i migliori film presenti nel catalogo di Pluto Tv; non possiamo non consigliare Laws of Attraction – Matrimonio in appello. Diretto da Peter Howitt; una commedia romantica d’altri tempi, con protagonisti Pierce Brosnan e Julianne Moore.

La store di due abili avvocati divorzisti, Audrey Woods e Daniel Rafferty, sembra giocare uno scherzo del destino bizzarro. Agguerriti avversari tra le aule di tribunale; da sempre hanno visto naufragare l’amore in tutti i peggiori scenari moderni. Ma la vita è sempre imprevedibile…Quante possibilità ci sono che per loro finisca bene?

3-Slumber – Il Demone Del Sonno | Migliori film su Pluto Tv da vedere

Per gli amanti del genere horror e alla ricerca di un po’ di sana suspense; ecco per voi tra i migliori film suggeriti nel catalogo, Slumber – Il Demone Del Sonno. Diretto da Jonathan Hopkins; i traumi del passato tornano a tormentare la giovane protagonista Alice Arnolds (interpretata da Maggie Q).

Alice Arnolds famosa specialista di disturbi del sonno, continua ad essere perseguitata dalla misteriosa morte di suo fratello. Divenuta adulta e madre amorevole; iniziare a seguire il caso della famiglia Morgan, da diverso tempo tormentati da terrori notturni e problemi di insonnia. Difatti, uno dei loro figli è morto violentemente nel sonno, mentre l’altro, Daniel, cammina e parla nel sonno a volte urlando e diventando violento. Un problema enigmatico che lascia presagire Alice che ci sia qualcosa di maligno dietro a tutto ciò.

Presenti nel cast oltre a Maggie Q, Sylvester McCoy, Will Kemp, Sam Troughton, William Hope.

2-Fuga Da Pretoria | Migliori film su Pluto Tv da vedere

La storia di un passato che sembra lontano, ma estremamente a noi vicino. Nel catalogo offerto tra i migliori film da vedere sulla piattaforma Pluto Tv; Fuga Da Pretoria si rivela l’esplorazione e la denuncia di un duro spaccato storico di grande sofferenza, ossia: la battaglia contro l’Apartheid in Sudafrica. Una vicenda che unisce e che coinvolge, senza distinzione di genere o razza.

Diretto da Francis Annan, prende ispirazione dalla vera storia Tim Jenkin e Stephen Lee, due giovani bianchi sudafricani detenuti come terroristi nella prigione di Pretoria durante il regime dell’Apartheid nel 1978. Determinati a fuggire, escogiteranno un piano tanto originale quanto pericoloso.

Con protagonista il giovane attore (già noto per nella saga di successo Harry Potter) Daniel Radcliffe; Daniel Webber; Ian Hart; Nathan Page; Stephen Hunter.

1-Il conformista | Migliori film su Pluto Tv da vedere

Non poteva non mancare tra i migliori film proposti, una perla del grande cinema italiano, Il conformista di Bernardo Bertolucci. Tratto all’omonimo romanzo di Alberto Moravia; la vicenda si svolge alle porte della Seconda Guerra Mondiale, in una Roma messa in ginocchio dal pressante regime fascista. Marcello Clerici, spia fascista e docente di filosofia, legato alla giovane Giulia; una ragazza solare e di media borghesia. Recatosi a Parigi in viaggio di nozze; all’insaputa della moglie Giulia, Marcello si rivela essere sotto copertura per adempiere ad una brutale missione: eliminare un suo ex professore, ora dissidente politico.

Dotato di un cast internazionale, vede protagonisti l’attore Jean-Louis Trintignant e Stefania Sandrelli, assieme a Dominique Sanda; Gastone Moschin; Enzo Tarascio.

Appuntamento al prossimo mese!

Il nostro appuntamento sui migliori film da vedere, per questo mese termina qui. Dopo un veloce passaggio nel ricco catalogo offerto dalla piattaforma Pluto tv; vi diamo appuntamento al prossimo mese con una nuova lista sui migliori film da non perdere. Nel frattempo, non perdetevi gli altri contenuti dedicati ai film e le serie tv, su Netflix, Prime Video, Disney Plus e Rakuten Tv.



Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.