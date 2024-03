Glee: dove vedere l’amata serie tv

Siete fan di Glee e volete sapere dove vedere tutte le sei stagioni? Allora seguite questa guida per scoprire dove trovarla

È il momento di scoprire dove vedere una delle serie tv di maggior successo a tema musicale: Glee. Una serie dove le storie dei personaggi riescono ad intrecciarsi con quella che, a tutti gli effetti, è la vera protagonista dello show, ossia la musica. La serie statunitense, la cui prima stagione risale ormai al 2009 e l’ultima al 2015, é stata creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan. Stagione dopo stagione, la serie è riuscita a diventare una vera e propria serie cult, apprezzatissima da pubblico e critica, tanto da riuscire ad ottenere prestigiosi premi come il Golden Globe come Miglior serie televisiva, nel 2010.

Di cosa parla Glee?

La trama della serie ruota attorno ad una scuola, la William McKinley High School. Qui, il professore di spagnolo Will Shuester ha come obiettivo quello di riportare in auge il club di canto. L’attività extrascolastica non sembra però interessare molto agli studenti. Will però non demorde e riesce a convincere alcuni ragazzi a farne parte; si tratta di giovani molto talentuosi, ma considerati “loser” ossia “perdenti”, dal resto della scuola.

Glee è composta da 6 stagioni, per un totale di 121 episodi, dalla durata media di 40 minuti circa, così suddivise:

Stagione 1: 22 episodi

Stagione 2: 22 episodi

Stagione 3: 22 episodi

Stagione 4: 22 episodi

Stagione 5: 20 episodi

Stagione 6: 13 episodi

Dove poter vedere Glee?

Non possiamo negare che si tratta di una serie impegnativa, che vi terrà incollati allo schermo per un bel po’ di tempo. Arriviamo ora al punto cruciale di questa guida: quale piattaforma potrebbe aiutarci in questa impresa? Disney Plus! La piattaforma mette infatti a disposizione dei propri iscritti tutte e sei le stagioni della serie.

Dove vedere Glee: su Disney Plus!

Qui sotto potete trovare il link diretto alle puntate della serie, così che possiate cominciare subito con la visione, senza perdere altro tempo prezioso! Se invece avete già iniziato la serie, vi basterà scegliere la stagione e la puntata che vi interessa, attraverso il menù a tendina.

Gli abbonamenti di Disney Plus

Se ancora non siete abbonati a Disney Plus, ecco a disposizione per voi una panoramica completa su tutti i piani di abbonamento, messi a disposizione dalla piattaforma.

Disney+ Premium – 11.99€/mese, 119,9€/anno

– Qualità video fino a 4K UHD e HDR.

– 4 riproduzioni simultanee

– Fino a 10 dispositivi per il download

– Qualità audio fino a Dolby Atmos

– Streaming senza pubblicità

– Qualità video fino a Full HD 1080p

– 2 riproduzioni simultanee

– Fino a 10 dispositivi per il download

– Qualità Audio fino a 5.1

– Streaming senza pubblicità

– Qualità video fino a Full HD 1080p

– 2 Riproduzioni simultanee

– Qualità audio fino a 5.1

Buona visione!

Eccoci giunti alla fine di questa guida, speranzosi di avervi aiutato a recuperare una delle serie tv più celebri degli ultimi tempi, vi invitiamo a rimanere sempre sintonizzati su tuttotek.it per scoprire dove vedere i vostri film e le vostre serie tv preferite e rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime news a riguardo.

