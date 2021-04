Earth Day: i migliori film e documentari da guardare

Celebriamo l’Earth Day con i migliori film e documentari dedicati alla salvaguardia del nostro pianeta: ecco i titoli che vi consigliamo

Il 22 Aprile è l’Earth Day, la giornata in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia della Terra: per l’occasione vi proponiamo una guida sui migliori documentari e film dedicati al tema.

Migliori film e documentari da vedere durante l’Earth Day

I am Greta – Una forza della natura

Presentato nel 2020 in anteprima mondiale alla settantasettesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, I am Greta – Una forza della natura è il documentario diretto da Nathan Grossman che segue la giovanissima Greta Thunberg alle prese con la sua battaglia ambientalista volta a far comprendere a tutti i problemi ambientali che affliggono il nostro pianeta.

Punto di non ritorno – Before the Flood

Nel 2016 veniva distribuito Punto di non ritorno – Before the Flood. Diretto da Fisher Stevens, il documentario tratta il tema del cambiamento climatico con Leonardo DiCaprio che discute del problema con le più influenti personalità del settore.

2040 – Salviamo il pianeta

Il regista Damon Gameau viaggia attraverso il Mondo alla ricerca di geniali ed esperte personalità del settore per scoprire nuove possibilità volte ad arrestare l’imminente cambiamento climatico. Il motivo? Il desiderio di regalare alla figlia un futuro migliore.

Profondo blu

Profondo blu è un documentario datato 2003 che indaga il mondo sottomarino. L’intento degli autori è quello di educare gli spettatori alla scoperta di qualcosa che conosciamo solo superficialmente e di scoprire gli angoli più reconditi delle profondità marine.

Earth: un giorno straordinario

Direttamente dal Regno Unito, in Earth: un giorno straordinario i registi Richard Dale e Peter Webber ci guidano, nel corso di una sola giornata, dall’alba ai tramonto, in un viaggio alla scoperta dell’intero pianeta, tra montagne, giungle, e terre desertiche.

La marcia dei pinguini

Nel 2005 veniva proiettato sul grande schermo La marcia dei pinguini, un film documentaristico diretto da Luc Jacquet che racconta della migrazione di una colonia di pinguini (e in particolare di una coppia) che cercano di sopravvivere al freddo e alla fame.

Una scomoda verità

Vincitore di due premi Oscar nel 2007, Una scomoda verità è un film-documentario diretto da Davis Guggenheim che si focalizza sul grave problema del surriscaldamento globale passando in rassegna le terribili conseguenze che ne derivano.

Il mio amico infondo al mare

L’amicizia tra un polpo e un essere umano viene raccontata attraverso le immagini de Il mio amico infondo al mare, film documentaristico datato 2020 che infaga il mondo sottomarino del Sud Africa. Attraverso le immersioni e il legame col polpo, il protagonista Craig Foster riesce a vincere la sua battaglia contro la depressione e a ricucire il legame col proprio figlio.

Going North – Vie di fuga dal riscaldamento globale

Ancora una volta viene affrontato il problema del surriscaldamento globale. Going North cerca di comprenderne le ragioni e di indagare le nefaste conseguenze che potrebbero portare all’estinzione delle specie selvatiche. Per alcune specie, la soluzione risiede nello spostarsi a Nord dell’emisfero boreale, verso climi più freschi.

Il sale della Terra

Diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, Il sale della Terra è un film documentaristico del 2014 che ci racconta la vita del fotografo Sebastião Salgado che, nel corso della sua vita, ha immortalato non solo le condizioni della popolazione africana, ma anche gli angoli del nostro pianeta non ancora contaminati dalla modernità.