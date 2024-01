Dove vedere i film candidati agli Oscar 2024

Come ogni anno arriva la premiazione più grande e più famosa del mondo per tutti i lavoratori del settore cinematografico, dove ci sono film candidati che sono già usciti al cinema diverso tempo fa e che potete recuperare in streaming: in questa guida vi mostreremo le piattaforme streaming dove potrete vedere i film candidati agli Oscar 2024

Con le nomination agli Oscar 2024 già annunciate, ora non ci resta che aspettare la premiazione che si terrà l’11 marzo. Ogni anno attori, registi, compositori e altri team che hanno lavorato ai film ricevono un premio agli Oscar per il lavoro che hanno svolto. I nominati sono davvero dei grandissimi film, ma dove possiamo vedere i film candidati agli Oscar 2024? In questa guida vi elencheremo tutti i film che potete recuperare in streaming su varie piattaforme tra Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

Film candidati agli Oscar 2024 da recuperare su NOW TV

I film candidati agli Oscar 2024 presenti su NOW TV sono giusto due: Io Capitano, un film di cui il nostro paese può andare più che fiero, visto che il regista è Matteo Garrone, regista italiano. Ancora una volta ci facciamo conoscere agli Oscar grazie a questo film che racconta la storia di due adolescenti senegalesi emigrati in Italia. Dall’altra parte, invece, abbiamo Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, l’ennesimo film della saga cinematografica con protagonista Tom Cruise che non ci stanca mai, e infatti il titolo di questo film anticipa che ce ne sarà un altro che continuerà la storia. Potete recuperarli cliccando qui.

Film candidati agli Oscar 2024 su Disney+

Tra i film che potete recuperare su Disney+ ci sono Elemental, il nuovo film Pixar che racconta la storia d’amore tra due elementi opposti: Acqua e Fuoco, in un mondo abitato da altrettanti elementi. Abbiamo poi The Creator, un film ambientato in un mondo postapocalittico dominato dall’IA e che allo stesso tempo narra la storia di un padre e un figlio. Flamin’ Hot invece si basa sul libro A Boy, a Burrito and a Cookie: From Janitor to Executive di Richard Montañez e sulle storie di vita condivise con sua moglie Judy. Tra i pezzi grossi abbiamo Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’ultimo film su Indiana Jones con protagonista Harrison Ford. Per finire in bellezza, Guardiani della Galassia Vol 3 di James Gunn, il film conclusivo della trilogia basata sui personaggi dei fumetti Marvel Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot e Nebula, con la new entry Adam Warlock.

Film candidati agli Oscar 2024 su Amazon Prime Video

Qui di seguito trovate tutti i film candidati che potete recuperare su Amazon Prime Video: su questa piattaforma la scelta è un po’ più povera, ma ci sono grandissimi film. Il primo e il nuovo film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, ovvero Killers of the Flower Moon (disponibile dal 26 gennaio). L’ultimo capolavoro di Martin Scorsese dove si parla della vera storia dello sterminio degli Osage, una famiglia di nativi americani che vivevano in una terra piena di petrolio. Il secondo invece è Spider-Man: Across The Spider-Verse, il sequel del primo film Spider-Man: Into The Spider-Verse, che ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2019. In questo film continua la storia di Miles Morales, che scopre la Spider-Society, una società di Spider-Men creata da Miguel O’Hara/Spider-Man 2099. Il multiverso sta per collassare e Miles deve riunirsi a Gwen Stacy, Peter Parker e molti altri Spider-Men per salvarlo.

Film candidati agli Oscar 2024 su Netflix

Qui il catalogo di film disponibili già è più ampio: su Netflix abbiamo Maestro, film con Bradley Cooper che si è occupato anche della regia, dove un giovanissimo direttore d’orchestra ebreo, Leonard Bernstein, diventa direttore di orchestra. Abbiamo anche Rustin, film biografico e drammatico con protagonista Colman Domingo, dove interpreta Bayard Rustin, attivista per i diritti degli omosessuali che ha contribuito a realizzare la marcia su Washington nel 1963.

NYAD – Oltre l’oceano, con protagonista Annette Bening, che interpreta Diana Nyad, giornalista sportiva che, dopo aver rinunciato alla maratona, decide di compiere una traversata a nuoto di 177 km da Cuba alla Florida. Abbiamo poi El Conde, dove il protagonista Jaime Vadell interpreta Augusto Pinochet, nato nel XVIII secolo, secolo in cui ha scoperto di essere un vampiro e ha affrontato diverse guerre. American Symphony: Jon Batiste invece parla della storia della carriera del musicista Jon Batiste. Infine ci son i cortometraggi The After e La meravigliosa storia di Henry Sugar.

