Dove è possibile guardare in streaming Lie to Me

In questa guida scopriremo insieme dove è possibile rivedere in streaming tutte le tre stagioni complete di Lie to Me

Lie to Me è una serie poliziesca statunitense che è stata in produzione dal 2009 al 2011. La serie è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti dal 21 gennaio 2009 su Fox, mentre in Italia è arrivata a partire dal 7 settembre 2009. Si tratta di una serie realizzata dagli stessi produttori di 24. La trama riguarda Cal Lightman, interpretato da Tim Roth, uno psicologo esperto nella comunicazione non verbale ed infallibile nello scoprire quando una persona mente. Motivo per cui Lightman mette questa sua capacità al servizio della giustizia collaborando spesso anche con l’FBI.

Perché Lie to Me è una serie da vedere

Lie to Me non è una serie che presenta qualcosa di rivoluzionario, anzi è abbastanza evidente che riprenda una serie di elementi da altri show dello stesso periodo storico e, talvolta, anche dello stesso genere. Ma quello che fa Lie to Me è racchiudere in una gabbia di scienza empirica e quantificabile uno degli ambiti più sfuggenti dell’esperienza umana: le emozioni. Infatti, il protagonista non si limita a una serie di intuizioni generiche, ma al contrario le sue sono tecniche scientifiche, precise, quantificabili e addirittura insegnabili. Ovviamente la serie è anche ben scritta e messa in scena egregiamente con degli attori di un certo livello. Si tratta di una serie basata da ciò che le persone raccontano con le loro piccole variazioni delle espressioni del viso, perciò il compito degli attori è molto impegnativo, proprio per la ricerca delle più piccole sfumature nelle espressioni facciali.

Dove è possibile vedere Lie to Me in streaming

Per poter vedere tutte e tre le stagioni complete di Lie to Me è necessario essere abbonati a Disney+. Infatti, al momento la serie è disponibile integralmente sulla piattaforma streaming di Disney.

E voi avete già visto Lie to Me in streaming su Disney+? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.