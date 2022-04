Come avere Amazon Prime gratis | Aprile 2022

In questa guida vedremo come sia possibile ottenere Amazon Prime gratis. Il noto servizio del colosso dell’e-commerce consente di accedere a tantissimi privilegi, pagando un abbonamento annuale

Possiamo avere Amazon Prime gratis? Ci sono alcune scappatoie che ci permettono di risparmiare il costo dell’abbonamento. Il servizio “premium” di Amazon permette di accedere a tutta una serie di vantaggi che forse non tutti conoscono. O meglio, non sono tutti conoscono nella loro completezza. Il prezzo richiesto, rapportato con i servizi offerti, è davvero conveniente. Ma possiamo renderlo più conveniente? Scopriamolo insieme! Ricordiamo che tutte le informazione riportate in questo articolo sono da ritenersi a titolo illustrativo e la nostra redazione non si prende alcuna responsabilità su un potenziale utilizzo illecito di queste.

Amazon Prime: tutti i vantaggi

Probabilmente quasi tutti conoscono i principali servizi contenuti in Amazon Prime. Il primo è la consegna rapida e gratuita su oltre 2 milioni di prodotti. Inoltre avremo consegne garantite anche nel weekend. Il secondo più famoso è certamente Amazon Prime Video, il servizio di home streaming che contiene migliaia di ore di contenute inclusi nell’abbonamento. Inoltre avremo a disposizione una ricchissima libreria di contenuti a noleggio.

Ma ci sono anche altri servizi un po’ meno conosciuti. Ad esempio Prime Music che offre la possibilità di ascoltare ovunque più di 2 milioni di brani. Oppure Prime Reading con centinaia di eBook disponibile per la lettura. Amazon Photos invece mette a disposizione uno spazio illimitato per caricare foto in cloud. Avremo anche l’accesso in anticipo ad offerte speciali e promozioni. Prime Prova prima, paga poi consente di ordinare capi d’abbigliamento e di decidere entro sette giorni se procedere al pagamento oppure restituire il prodotto. Una lista completa dei servizi Prime è disponibile qui.

Il costo è di 36 euro l’anno oppure 3,99 euro al mese. Tuttavia, per tutti gli studenti, è possibile attivare Amazon Prime Student al prezzo promozionale di 18 euro l’anno per un massimo di 4 anni.

Come avere Amazon Prime gratis: il periodo di prova

Amazon Prime consente a tutti i nuovi iscritti di usufruire di un periodo di prova gratuita di 30 giorni tramite questo link. Se attivate un nuovo account Amazon Prime Student il periodo di prova dura addirittura 90 giorni. Poca roba direte voi, no?

Tecnicamente però è possibile estendere il periodo di prova all’infinito. Sarà sufficiente attivare un secondo account diverso dal precedente. Per farlo servirà utilizzare un diverso indirizzo email, mentre la carta di credito associata può essere la stessa, ma è necessario cambiare intestatario. Potete anche inventare un nome, l’unico controllo che farà Amazon è quello di provare ad addebitare un pagamento fittizio – restituito in pochi giorni – sulla carta per verificare che siate effettivamente i proprietari. Un volta abilitati, comincerà il mese di prova gratuita. Ricordiamoci di disdire l’abbonamento prima che ci vengano addebitati i 36 euro. Iterando questa procedura possiamo estendere il periodo di prova gratuito all’infinito. Se avete paura di esaurire gli indirizzi email, esistono dei servizi che generano delle caselle mail temporanee. Certo la procedura rimane tediosa. Sicuri che ne valga la pena?

Come avere Amazon Prime gratis: offerte di operatori telefonici o altri servizi in abbonamento

Si tratta di una pratica molto comune. I gestori telefoni – soprattutto, ma anche altri – includono nei loro pacchetti di offerte abbonamenti a servizi digitali aggiuntivi. Questo è un modo molto comodo di avere Amazon Prime gratis. In realtà il costo ovviamente viene assorbito all’interno della bolletta, ma spesso è più conveniente. Un esempio è quello di WindTre che permette a tutti coloro che sottoscrivono un contratto per una linea fissa di attivare Amazon Prime gratuitamente per ben 12 mesi. Di norma queste offerte variano o sono disponibili per periodi limitati, quindi tenete gli occhi aperti!

Come avere Amazon Prime gratis (o quasi): condivisione dell’account

Forse condividere l’account Amazon non è così semplice come condividere un account Netflix. Non per un problema di fattibilità tecnica, più che altro per motivi di privacy. Dato che il nostro account è associato al nostro sistema di pagamento, tutti coloro che hanno accesso all’account potranno utilizzarlo per fare acquisti. Tuttavia se avete dei familiari o altre persone fidate, potete anche azzardare di condividere l’account abbattendo i costi. Esiste infatti la possibilità di attivare Amazon Prime Family infatti che supporta nativamente 2 account adulto (con tutti i privilegi) e fino a 4 account adolescente o bambino con privilegi limitati.

Un’altra possibilità per preservare evitare problemi di privacy è quello di eseguire il login a servizi Prime specifici nei dispositivi dei nostri amici. Il dispositivo poi si ricorderà l’account senza re-inserire la password, tuttavia non sarà possibile utilizzarla per loggarsi in altri servizi. Ad esempio possiamo condividere Prime Video, ma senza fare acquisti nel marketplace. Ricordiamo che Prime Video consente di registrare fino a 3 dispositivi in contemporanea.

Come avere Amazon Prime gratis (o quasi): vie alternative

I contenuti di Prime Video o Prime Music possono essere facilmente reperiti sul web. Possiamo scaricarli con torrent oppure cercarli in siti di streaming. Tuttavia ci teniamo a sottolineare che usufruire illegalmente di materiale protetto da copyright è un reato. Un altro fonte molto utilizzata, anche per libri e altri contenuti è Telegram. Esistono canali tematici per tantissimi tipi di contenuti che vengono aggiornati praticamente quotidianamente o quasi. Se scegliete questa strada però rischiate di imbattervi in siti web e contenuti poco sicuri. Affidatevi quindi ad un buon antivirus o ad una VPN.

Conclusioni

Vi abbiamo spiegato come avere Amazon Prime gratis per sfruttarne i vantaggi senza sborsare un centesimo. Non si tratta sempre di vie semplici e perfettamente legali, quindi fate attenzione! Ne vale la pena? Una volta che avrete preso la vostra decisione, se cercate qualche consiglio sui migliori contenuti potete consultare le nostre guide. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!

