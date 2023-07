Benedict Cumberbatch è tornato a parlare del suo personaggio Marvel. Doctor Strange tornerà in nuovi film nel 2024? Scopriamolo

L’ultima volta che avevamo visto in azione Doctor Strange, è stato ai tempi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia (qui la nostra recensione). Non molto tempo fa dunque, visto che il film è uscito solo nel 2022. Ma ora il pubblico si chiede se e quando questo personaggio ritornerà nuovamente, in nuove pellicole. La risposta è arrivata proprio da Benedict Cumberbatch che, ospite a JW3 Speaker Series, ha svelato quali sono i progetti che ruotano attorno a questo supereroe. In realtà l’attore è stato abbastanza vago nelle sue risposte, dichiarando semplicemente che “Ci sono alcuni progetti Marvel in preparazione il prossimo anno“. Chiaramente una risposta un po’ approssimativa, ma possiamo azzardare a delle ipotesi.

Dove rivedremo Stephen Strange? | Benedict Cumberbatch: il ritorno di Doctor Strange nel 2024

Difficile dire se si tratti di un nuovo, terzo capitolo, dedicato proprio a Doctor Strange, visto che il progetto per questo film non è ancora stato annunciato. Certo, i presupposti per una continuazione ci sono tutti, visto che il finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha lasciato intendere un possibile seguito. Accantonando questa ipotesi però, è possibile un ritorno dell’attore in altri film Marvel, prestandosi ad alcuni cameo, in film dedicati ad altri supereroi. Tra le ipotesi, Deadpool 3, che molto probabilmente ci catapulterà nuovamente nel multiverso, ma anche Captain America: Brave New World e Thunderbolts.

In passato, Benedict Cumberbatch non aveva fatto mistero di voler tornare a vestire i panni del supereroe, sostenendo che il suo personaggio avesse ancora molto da dare al Marvel Cinematic Universe. In attesa di scoprire maggiori dettagli su cosa bolle in pentola, vi ricordiamo che i primi due film dedicati a Doctor Strange, si possono recuperare sulla piattaforma streaming di Disney Plus, assieme a moltissimi altri film Marvel. Continuate a seguire tuttoteK, per rimanere sempre aggiornati sugli ultime news dedicate ai vostri film e alle vostre serie tv preferite.

